Путина пока не будут переводить на удаленную работу

По последней информации, количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России достигло 367. Большая часть заболевших приехала из-за границы.





В воскресенье стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с заболевшим врачом. Ближайшие дни он проведет, работая дома.



