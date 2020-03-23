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Путина пока не будут переводить на удаленную работу

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По последней информации, количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России достигло 367. Большая часть заболевших приехала из-за границы.

В воскресенье стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с заболевшим врачом. Ближайшие дни он проведет, работая дома.
 
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