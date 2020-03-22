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В КНДР подтвердили запуск новых ракет

На испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи, который заявил, что недавно в стране разработали новые оружейные системы.

Северная Корея подтвердила проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что недавно разработанные в стране оружейные системы, а также системы стратегического вооружения, которые еще находятся на стадии разработки.

"(Они - ред.) внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению оборонной стратегии страны", - сказал Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что КНДР совершила третий пуск ракет в 2020 году. 

Аналогичные пуски КНДР провела 2 и 9 марта. В прошлом году КНДР осуществляла ракетные пуски 13 раз.

 
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