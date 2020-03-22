Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 21 марта, заслушивая доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. На совещании обсуждалась также ситуация с коронавирусом в стране.





На совещание прибыли премьер-министр Сергей Румас и вице-премьер Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова (она также является председателем наблюдательного совета на "Нафтане"), глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и его Заместитель Валерий Бельский, Госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.





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- Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, заявил Лукашенко. О каких предложениях идет речь?





- В основе нефтяного конфликта между Беларусью и Россией лежало два камня преткновения: размер компенсации за "грязную нефть", поставленную в 2019 году российской компанией, и так называемая "премия для российских поставщиков нефти", отказ от которой призван компенсировать убытки от российского "налогового маневра". За некачественное сырье "Белнефтехим" изначально требовал 155 млн.долл., объявив этот объем сырья "нулевым". После выравнивания позиций сторон Беларусь остановилась на цифре требований в 70 млн.долл, 25 февраля Россия и Беларусь подписали протокол, согласно которому компенсация составит 61,6 млн. долл.





Переговоры о компенсации налогового маневра идут гораздо сложнее. Отказываться от премии российские поставщики не желали, хотя готовы были снизить ее с 10 (по данным других источников 11,7 долл.) за тонну до 6. Твердую переговорную позицию игроки нефтяного рынка объясняли "низкой маржинальностью" торговли с Беларусью.





- "Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" - спросил Александр Лукашенко. Россия действительно пошла на уступки? Почему?





- Переговоры об углеводородах с самого начала несли четкий политический подтекст, являясь частью гибридного плана "принуждения к аннексии". Если с газом сошлись на прошлогодних условиях, то это был выигрыш российской стороны, цены "как Смоленск" Беларусь не получила. Нефтяной узел противоречий пока не развязан, хотя создаётся впечатление, что стороны придут к общему знаменателю.





Это далеко не переговорный успех Минска, а наступление саудитов на нефтяных рынках, резкое падение цен и серьезные убытки российской нефтедобычи, разоряющие бюджет РФ на сумму около 1 млрд.долл. ежемесячно. В течение двух недель россияне не могли продать через трейдеров ни барреля.





Свою задачу "нефтяной месседж" союзнику так или уже иначе выполнил: в январе ВВП белорусской экономики снизился на 1.9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, курс доллара в минских обменниках вырос на тридцать процентов.





12 марта главный переговорщик с белорусской стороны премьер Румас сообщил, что направил россиянам новые предложения, исходя из новых цен на нефть, и те готовы их рассматривать. 18 марта российское либеральное издание РБК публикует инсайд об изнанке пресловутой "31 дорожной карты" интеграции и кулуары последней фазы нефтяных переговоров.





Согласно информации собеседников РБК, РФ готова снизить "премию" на шесть долл., РБ добивается ее полной ликвидации. Объем поставок в 2020 г. определен в 18 млн.т., здесь стороны достигли консенсуса. Кажется не случайным, что в одной публикации редакция увязала и политическую интеграцию государств, и "нефтяной месседж". На месседж первый, но не единственный, намекает дата выхода статьи. В этот же день закрывается граница двух стран в связи с коронавирусом. Разумеется, по российской инициативе.





В свою очередь российский президент публично подтверждает суверенитет Беларуси посещая оккупированный Крым, но разговаривать с Лукашенко даже по телефону не желает, видимо признав его недоговороспособным. Вся переговорная работа идёт по линии Румас (плюс Мясникович) - Мишустин (плюс Медведев). Околокремлевские телеграмм каналы усиленно спекулируют о грядущем моратории трафика не только людей, но и белорусского товарного экспорта.





21-го марта Александр Лукашенко заявил, что "россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти". Звучит в любимой стилистике президента "я всех нагнул". Интересное уточнение: "новые предложения по поставкам углеводородного сырья поступили от россиян три дня назад". Три дня назад. То есть 18-го, в день инсайдерского слива РБК и закрытия границ. "Наши предложения", таким образом, на которые согласилась российская сторона, это мартовские предложения Румаса, а подробности переговоров - то, о чем писало российское издание.





Особенной ясности не вносит, но какие-то цифры есть. Итак, 18 млн тонн в 2020 г. (нормальная загрузка двух НПЗ) и отказ россиянами от нефтяной премии, либо её существенная редукция. Все, что пока можно из сказанного извлечь. Цифры могут быть другими, белорусская переговорная позиция за несколько дней также ослабла. Саудовская Аравия не готова исполнять свои демпинговые обязательства на апрель, так как цена фрахта танкеров возросла от семи до десяти раз.





В случае договора на поставку подобных объемов нефти можно попрощаться с планами диверсификации поставок, а соседние государства ожидавшие сотрудничества на долгосрочной основе могут в будущем отказаться от контактов в нефтегазовой сфере. Если Лукашенко пожелает доказать, что он действительно не временщик, а государственный деятель, часть доходов от экспорта условно недорогой российской нефти стоило бы направить на ремонт пересылочной инфраструктуры и помнить слова Румаса, что ежемесячно будет закупаться какое-то количество нефти (пару танкеров, как сформулировал премьер) вне зависимости от итогов переговоров с РФ.





Диверсификация в марте выглядела карикатурно: в танкер заливали в Гданьске российскую, а точнее сечинскую нефть, которая немногим ранее бежала через Беларусь по трубе, везли назад через Балтику и в Вентспилсе перегружали на железную дорогу. При этом белорусская сторона утверждала, что выходит дешевле, потому как "без премии". Элементарная арифметика подсказывает, что он это сырье с включенной в цену экспортной пошлиной, транзитом до Балтики, фрахтом танкера и ж/д перевалкой. Плюс комиссионные трейдера, он бесплатно не работает. Вопрос, разумеется, не только и не столько в цене, сколько в том факте что Беларусь, формально пытаясь от зависимости, уйти наполняет карман все того же поставщика.





- Вас не смущает, что обсуждать поставки нефти собрались руководство страны и руководители силовых структур?





- Высокопоставленная свита Лукашенко, включая силовых министров - это полный состав рабочей группы по нефтяным переговорам и загрузкой двух НПЗ, как пояснил он сам. Присутствие такого ранга чиновников подчеркивает важность нефтяных поставок и внимание белорусского руководства к ним, разноплановые управленческие решения, очевидно, требовали министерского присутствия. К тому же в переговорном процессе близок прорыв, и президенту необходимо было видеть и слышать лояльную аудиторию, чтобы публично похвастаться достигнутым. Пока особенно, возможно, и нечем, но российский кабмин в заявлении фактически подтвердил слова белорусского президента о достижении договоренности в сфере поставок.









- И еще один совсем непонятный факт: почему Лукашенко совместил обсуждения поставок нефти и ситуации с коронавирусом, которая сложилась в стране?





- Совещание с таким количеством ответственных лиц не могло обойтись без темы пандемии. Вслед за нефтяным месседжем со стороны РФ последовал пандемический - закрытие границ. Это серьезный репутационный удар по РБ, от которой закрывается даже союзник, возможны серьезные экономические последствия. Рассуждая о коронавирусе, Лукашенко совершенно равнодушен к гуманитарным и социальным последствиям кризиса. Только деньги, главу государства бесят несколько тысяч соотечественников в Северной Африке, ему совсем не улыбаются авиатраты по их возврату. Это должны слышать министры и пресса, манифест социального государства устами его предводителя.





- Лукашенко потребовал от КГБ разобраться с "негодяями, которые вбрасывают эти фейки". Что последует за этим приказом?





- Помимо экономического важен репутационный элемент пандемии. "Говорил, что все контролирует, что коронавируса нет. А у него люди мрут" - такой простой формулой оценят происходящее как внутри, так и снаружи страны. Поэтому смерть в Витебске - очень болезненный для Лукашенко факт. Разумеется, не в гуманитарном плане, а именно в репутационном. Поэтому СМИ, написавшие об этом, наступили на больную мозоль. Вряд ли окрик Лукашенко комитетские опера немедленно примут к исполнению, после парламентских выборов был не менее эмоциональный посыл в адрес брестского наблюдателя и съемочной группы Белсата, но пар ожидаемо ушел в гудок.



