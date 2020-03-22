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В Словакии министры приняли присягу в перчатках и масках

21 марта официально приступил к работе новый кабинет министров Словакии во главе с лидером партии OľaNO Игорем Матовичем, сообщила пресс-служба правительства.
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Прежний премьер Петер Пеллегрини передал Матовичу дела, министры приняли присягу и провели первое заседание. Этому предшествовала церемония назначения членов кабинета, прошедшая с участием президента Зузаны Чапутовой. Все участники официальных мероприятий носили маски и перчатки во избежание распространения коронавируса.
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