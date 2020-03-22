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Вице-председателя Сената Польши мобилизовали и отправили работать в районную больницу

Станислав Кaрчевский является хирургом, в предыдущем созыве парламента был председателем Сената.

Заместитель председателя Сената Польши от правящей консервативно-католической партии «Право и справедливость» Станислав Корчевский направлен на работу в уездную (районную) больницу в городе Нове-Място-над-Пилицон (Nowe Miasto nad Pilicą), который расположен в 80 км к югу от Варшавы. Станислав Корчевский является хирургом, в предыдущем созыве парламента был председателем Сената. На работу в больницу Карчевский направлен по приказу Мазовецкого воеводы (административный центр город Варшава).

Сенатор призвал своих коллег-врачей отложить все свои дела и приступить к борьбе с эпидемией.

- Врачей не хватает, все, кто может работать, должен работать. Это очень важно, чтобы все медики включились в борьбу с эпидемией. А нас остается на поле боя все меньше и меньше.

Вчера власти Польши официально объявили на территории всего государства эпидемию. В связи с этим воеводы могут объявить так называемую гражданскую мобилизацию и по приказу направить представителей некоторых профессиональных групп, например, медиков, на борьбу с эпидемией.

Тем временем продолжается эвакуация пациентов больницы в городе Нове-Място-над-Пилицон, куда был направлен вице-председатель Сената. Как оказалось, несколько медиков и пациентов заражены каранавирусам. Пациентов перевозят в близ расположенные больницы, а также в Варшаву, сообщает Польское радио.
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