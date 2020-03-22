Мнение: В ситуации с коронавирусом для Лукашенко важны две вещи

В то время, как в других странах вводится жесткий карантин, в Беларуси власти практически не идут на ограничения. Один из показательных моментов – из всех европейских государств футбольный чемпионат сейчас идет только в нашей стране.





В интервью Радыё Свабода культуролог Юлия Чернявская попыталась объяснить логику главы государства.





– Думаю, для Лукашенко важны две вещи: отсутствие паники и чтобы экономика как-то продержалась. Он рассчитывает на свой электорат, а не на тех, кто работает на аутсорс и ездит за границу. Однако для него важно исполнение экономических договоренностей со странами-партнерами, экспорт белорусских товаров, чтобы заводы работали час в час. Боюсь, как человек конкретного практического склада он недооценивает опасность невидимого, – считает Юлия Чернявская.





Добавим, что в субботу Александр Лукашенко потребовал от председателя КГБ Валерия Вакульчика разобраться с «негодяями, которые вбрасывают фейки по коронавирусу».





В пятницу он обратил внимание, что в этом году от пневмонии в целом умерло гораздо меньше людей, чем в начале предыдущего года.