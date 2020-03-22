В США успешно провели испытания новейшего гиперзвукового оружия

Отмечается, что армия и флот совместно провели испытания гиперзвукового оружия поздно вечером 19 марта на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи.





Официальные лица заявили, что в ходе испытаний ракета летела с гиперзвуковой скоростью и успешно поразила цель.









"В этом тесте мы подвергли систему дополнительным нагрузкам, и она смогла справиться со всеми ними <...>, – сказал вице-адмирал Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем флота. – Сегодня мы проверили нашу конструкцию и теперь готовы перейти к следующему этапу, направленному на применение способности к гиперзвуковому удару".