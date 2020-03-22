+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В США успешно провели испытания новейшего гиперзвукового оружия

В Пентагоне заявили о проведении успешных испытаний гиперзвукового оружия.

20 марта, представители Пентагона заявили, что американские военные успешно испытали революционное гиперзвуковое оружие на Гавайях. Об этом сообщает The Washington Times.

Отмечается, что армия и флот совместно провели испытания гиперзвукового оружия поздно вечером 19 марта на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи.

Официальные лица заявили, что в ходе испытаний ракета летела с гиперзвуковой скоростью и успешно поразила цель.


"В этом тесте мы подвергли систему дополнительным нагрузкам, и она смогла справиться со всеми ними <...>, – сказал вице-адмирал Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем флота. – Сегодня мы проверили нашу конструкцию и теперь готовы перейти к следующему этапу, направленному на применение способности к гиперзвуковому удару".

Сообщается, что цель военных США состоит в том, чтобы полностью задействовать возможности применения гиперзвукового оружия к середине этого десятилетия.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru