Дракохруст: нужен ли карантин для трактора Лукашенко?

Как работает иммунитет стада?

По-английски это звучит даже более жестко и пренебрежительно к нам, венцам творения - Herd immunity, иммунитет стада. Суть этого понятия, этой теории - должно переболеть и выжить настолько значительная доля населения, что распространение вируса остановится, замедлиться, упрется в эту массу иммунизированных.





Эта теория - не такая же бесспорная истина, как закон тяготения. Например, некоторые китайские специалисты высказывают сомнения, что она подходит к нынешнему коронавирусу, неизвестно, формируется ли в результате выздоровления массовый иммунитет, пишет известный политолог Юрий Дракохруст в своем блоге на "Радыё Свабода"





В определенном смысле с коронавирусом ситуация хуже, чем со взрывом на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Тогда наука довольно точно знала последствия радиоактивного заражения, по крайней мере, большими дозами. Ученых не очень слушали, их знание игнорировали, но она все же существовала. Сейчас ее по существу не существует. Как быстро будет распространяться вирус, мутирует ли он и в какие формы, какой показатель его смертности, подходит ли к нему теория коллективного иммунитета - четкие ответы на эти вопросы не скрываются, их по сути просто пока нет. Как и лекарств, вакцины нет.





Поэтому и ученые, и политики, которые их слушают, исходят из того, что коллективный иммунитет от коронавируса все же есть.





Нечеловеческая логика борьбы с пандемией

И это требует нечеловеческой логики. Человеческая логика говорит: надо спасать людей, спасать всех больных, защищать от болезни всех, кто еще не заболел. А нечеловеческая логика коллективного иммунитета говорит, что заболеть должны многие, возможно, большинство. И в этом будет спасение. Регулировать здесь можно только скорость распространения заразы.





Если Ангела Меркель заявила, что заболеют 60-70% населения - это она не пугала, она это говорила на основании прогнозов эпидемиологов.





Британские ученые разработали математические модели последствий различных стратегий борьбы с коронавирусом.





Ключевой параметр их моделей - возможности медицины, здравоохранения Британии. Критерий - чтобы пик заболевания не слишком превосходил эти ограниченные возможности, чтобы в пиковой ситуации больных было хотя бы вдвое больше, а не в 10 раз больше, чем вмещают больницы.





В худших сценариях люди умирают потому, что на них в момент перегрузки просто не хватило кровати в больнице, доктора, аппарата искусственного дыхания.





Италия уже познала этот кризис, когда врачам, как фронтовым хирургам, приходилось делать ужасный выбор, кого спасать. Но в нынешней ситуации пандемии эпохи социальных сетей этот выбор приходится фактически делать всему обществу.





Из упомянутых моделей британцев якобы следует, что жесткие ограничительные меры по крайней мере в краткосрочной перспективе дадут наилучший эффект, тогда перегрузка системы здравоохранения в ближайшие месяцы наименьшая. Но по их моделей вторая волна пандемии придет позже, через несколько месяцев, в конце этого-начале следующего года. И тот, второй пик, может существенно перекрыть возможности медицины.





Нужен ли карантин для трактора Лукашенко?

Британские эксперты подчеркивают, что их модели описывают только медицинский аспект. Какие экономические и гуманитарные последствия будет иметь прекращение почти всей экономики - этот вопрос они выносят за скобки. Что будет есть страна на карантине или локдауне (словечко, которое и означает почти полное прекращение экономики) - это отдельный вопрос, хотя с выживанием напрямую связан.





Рассуждения Лукашенко о спасении на тракторе от эпидемии у многих вызвали негодование и поток язвительных шуток. Но ведь и в самом деле вопрос - а если и крестьяне пойдут в карантин, а если сотрудники служб доставки, а если сотрудники «Белтелекома» - как общество в карантине и локдауне выживет без пищи, без нее доставки, без интернета? Без трактора еда может и не появиться.





Сейчас об этом думают меньше. Но через месяц-другой последствия локдауна, если будет принято решение в его пользу, откликнутся всем. И не только неудобством и грустью от сидения в доме за закрытыми дверями, но и реальными проблемами выживания.





Наверное, премьеру Великобритании Борису Джонсон всякие модели показывали и прогнозы на стол клали. Но он принимал решение на основании совокупности всех факторов - и медицинских, и экономических, понимая, что решения, лучшего за другие по всем параметрам, попросту не существует. И нужен баланс - чтобы и не заболели моментально, и чтобы экономика все же как-то обеспечивала жизнедеятельность общества. Возможно, поэтому британское правительство приняло относительно мягкую стратегию борьбы с пандемией.





Хотя как приняла? Там сначала, как и в Беларуси, не отправляли детей и студентов домой. Но Джонсон заявил, что на этой неделе это уже будет сделано. Лидеры, даже диктаторы, действуют не в вакууме, на них давит общественное мнение. Причем в данном случае мысль, мотивирована не каким-то политическими тонкостями или экономическими преференциями, а самым мощным инстинктом - выжить.









Когда Лукашенко введет карантин?

Наверное, и Лукашенко придется отступить, уступить. Необязательно, кстати, он действительно думает, что пандемия - это только «психоз». На самом деле он просто выбрал (пока выбрал) выживание экономики. За работающий трактор спасибо ему скажут немногие, всегда же работал тот трактор - за что тут благодарить? А вот если пойдут смерти, то ответственность возложат на него, что не объявил карантин, не остановил в том числе и трактор.





Вряд ли он сможет избежать карантина, давление общества слишком сильное, слишком сильное давление опыта других стран, большей части мира. Повсюду карантин, - не дураки же там управляют. «Рота» всего мира (ну почти всего) идет не в ногу, и только «товарищ прапорщик» Лукашенко - в ногу - в это белорусам сложно поверить. Даже если на самом деле так оно и есть.





Есть требование общества - карантин. Принесет он ту пользу, на которую люди надеются, не окажется ли, что его последствия из-за остановки экономики сопоставимы с последствиями собственно пандемии - а этого никто не знает. В худшем случае белорусы ошибутся вместе с большей частью мира.





Духовный коллективный иммунитет

И еще о коллективном иммунитете, иммунитете стада. Разумеется, каждый человек - целый мир, Божественное подобие. Но мы еще и биологические существа и причем действительно стадные. И эта теория описывает механизм, благодаря которому стадо выживает, защищает себя, описывает, как иммунитет стада защищает его членов.





Но в такое время нужен и какой-то духовный аналог этого коллективного иммунитета, духовный коллективный иммунитет. Ранее им была религия, вера в Бога. Сейчас с этим сложно. Поэтому на нашем радио мы в эти дни задаем вопросы умным людям о антропологическом, человеческом, философском смысле нынешней пандемии.





Поможет это или нет, сформирует это тот духовный иммунитет нации - кто знает, универсального лекарства нет. Но хотя людьми останемся, хотя и стадом, но подобий Божих. Может и помилует Он за это стадо свое.





По милости Его эпидемии и прекращаются.