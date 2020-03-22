В отношении к коронавирусу выражается ценностная пропасть, отделяющая Беларусь от Запада.

Отмена учений

В октябре 2019 года в белорусских государственных СМИ была развернута энергичная информационная кампания против учений NATO DEFENDER-Europe 20 («Защитник Европа-20»), которые должны были пройти весной 2020 году, в частности, в Балтии и Польше. Поводом стал тот факт, что 25 октября из США в Литву прибыли 500 военнослужащих вместе с военной техникой, пишет известный политолог Валерий Карбалевич в своем блоге на "Радыё Свабода".

Однако в связи с пандемией коронавируса масштаб учений был радикально снижен. Причем настолько радикально, что многие европейские медиа сообщили об отмене учений. Можно ожидать, что в ближайшее время будет принято решение окончательно отказаться от дальнейшего проведения DEFENDER-Europe 20.





Но этот факт вызвал весьма странную реакцию в белорусском государственном информационном механизме. 18 марта 2020 года на сайте БЕЛТА появился материал аналитика государственного Белорусского института стратегических исследований Андрея Чернобая под названием «NATO опустилась на колени перед коронавирусом».





Издёвка над американской армией

Автор решил по поводу фактической отмены учений поиздеваться над американской армией. Он заявил, что «Вооруженные силы США проиграли стратегически». Они понесли имиджевые потери («замах на рубль, удар на копейку»). Но не только. Чернобай пишет: «Армия должна оставаться армией в любой ситуации. Военные учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Они, по сути, имитируют непосредственные боевые действия, и войска работают так, как работали бы на реальной войне. А на войне могут быть и неожиданности. Например, использование противником бактериологического (биологического) оружия. И в этих условиях нужно продолжать вести бой, выполнять поставленную задачу ... Не исключено, что таким образом Сухопутные войска США неумышленно обнажили одно из своих самых уязвимых мест, предоставив потенциальным противником новое направление для развития стратегического сдерживания Штатов ... И в этот раз Вооруженные силы США отказались от шанса испытать себя на прочность. Важно было выполнить все поставленные задачи, и тогда армия США выглядела бы достойно».





Как-то неловко объяснять автору, который называет себя аналитиком, что Вооруженные силы США давно имеют статус самой сильной и боеспособной армии в мире. И им вряд ли нужны дополнительные доказательства.





Забавно видеть, как государственная пропаганда сначала нагнетавшая истерию по поводу «агрессивной демонстрации силы NATO и США у наших границ», а теперь ерничает из-за того, что американские военные испугались коронавируса.





Белорусская армия не боится коронавируса

И вообще выясняется, что государственная идеологическая машина хорошо заострена против Запада. И ищет любого повода, чтобы вся враждебность к западной политике вылезла на поверхность.





На фоне таких слабых и пугливых американцев в глазах автора настоящими богатырями выглядят белорусские военные, которые коронавируса не боятся. Чернобай пишет: «А в это же время в тех же условиях в Республике Беларусь проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил. Проводятся мероприятия для перевода войск на высшую степень боевой готовности, из запаса призывается личный состав, воинские части выполняют учебно-боевые задачи на полигонах, проверяется система территориальной обороны. Белорусские военные готовы выполнять задачи в любом ситуации».





Добавлю от себя, что власти готовят парад, идут репетиции, несмотря на коронавирус.





В этой статье Чернобая в отчетливом, почти чистом виде обнаруживается ценностная пропасть, отделяющая Беларусь от Запада. Это общества, исповедующие совершенно разную жизненную философию, мировоззрение, эта цивилизационная разница и совсем другая ценностная система координат.





Разные ценности

Для западной цивилизации приоритетом является человек, его жизнь, здоровье, права. Функция государства - защищать все это. Вспоминается американский фильм «Спасти рядового Райана». Там во время Второй мировой войны полководец дает приказ спасти жизнь военнослужащего, так как он последний сын у матери. Разумеется, произведение художественное, сюжет фильма придуман. Но кино с подобным сюжетом в принципе не могло появиться в СССР или в постсоветской России, Беларуси. Его бы там просто не поняли. А в США фильм был популярным, так как передавал американские представления о ценности человеческой жизни.





Поэтому если коронавирус грозит военным, то решение отменить учения (как и другие массовые мероприятия) - вполне логичное. Войны-то нет, зачем рисковать без необходимости жизнями и здоровьем людей.





Совсем другое философия, которую исповедует власть Беларуси и значительная (возможно, большая) часть общества. Здесь приоритетом является государство, ее величие и авторитет, ее институты вроде армии. А жизнь и здоровье людей - на втором плане. С этой точки зрения не стоит слишком опасаться по поводу коронавируса. Поэтому Беларусь - единственная страна в регионе, которая не закрыла границ, не осуществила другие, более жесткие меры против расширения пандемии. Здесь проводятся все запланированные мероприятия в военной сфере, включая парад.





Беларусь - единственная страна в Европе, которая не приостановила футбольный чемпионат. А коронавирус лечить будут водкой и баней.



