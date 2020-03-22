Ильхам Алиев перечислил годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою годовую заработную плату.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" от 19 марта 2020 года создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики первоначально выделено 20 миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
09:52 22/03/2020
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