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Ильхам Алиев перечислил годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою годовую заработную плату.



Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" от 19 марта 2020 года создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики первоначально выделено 20 миллионов манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
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