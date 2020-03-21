+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Брестский правозащитник просит у властей разрешения провести в Городском саду пикеты в поддержку активистов

По мнению Романа Кисляка, люди имеют право заявлять о том, что их оболгали сотрудники милиции.

Валун в Городском саду. Фото из архива: Елена Ковальчук. Источник: https://www.b-g.by/

Брестский правозащитник Роман Кисляк 20 марта подал три заявления в горисполком с просьбой разрешить провести в Городском саду в апреле пикеты против преследования противников аккумуляторного завода. В последнее время активисты, борющиеся с аккумуляторным заводом «АйПауэр» под Брестом, отмечают, что репрессии в отношении них опять усилились и связывают это с очередной попыткой запустить предприятие.

Напомним, на трех противников аккумуляторного завода были составлены протоколы по ст. 9. 2 КоАП за клевету на милиционеров. Поводом для этого стал видеоролик на ютуб-канале «Народный репортер» «Поздравляем с Днем милиции. Парням из Ленинского РОВД посвящается», в котором противники завода заявили, что сотрудники милиции при рассмотрении материалов их административных дел в суде лжесвидетельствовали в отношении них. Правда, суд отправил материалы дел на доработку в милицию.
 «Люди имеют право заявлять о том, что их оболгали сотрудники милиции. Они об этом говорили в суде и то, что они повторяют это за стенами суда не должно становиться поводом для преследования», – считает правозащитник.


Больше двух лет в Брестском регионе длится протест против строительства аккумуляторного завода. Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.
Лишь однажды власти разрешили им провести митинг «Брестчанки против свинца». 

Он прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были отклонены.
Брестская газета
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru