В этом году День Воли отметят онлайн. План празднования

В программе под названием «Достойный День Воли» поучаствуют известные деятели культуры, музыкальные группы, общественные активисты и политики.





Все массовые мероприятия организаторы решили отменить из-за распространения коронавируса в Беларуси.





«Ситуация с пандемией в этом году сорвала планы всему миру, в том числе помешала и нашим задумкам на 25-ое. Мы готовили несколько различных мероприятий, но коронавирус их все перечеркнул», – пишет в Facebook Эдуард Пальчис.





Организаторы обращают внимание, что и раньше они говорили о необходимости децентрализации празднования.





25 марта в 18.00 на специальном сайте hodna.by и во всех социальных сетях начнется прямая трансляция концерта.





Также инициаторы формата призывают рассказывать, как белорусы празднуют День Воли в соцсетях под хэштегом #БНР102.





Возместить расходы на проведение концерта можно через краудфандинговый сервис molamola.by.





На сайте bnr.by можно найти подробный план децентрализации Дня Воли, состоящий из четырех шагов, которые помогут каждому белорусу самостоятельно отметить эту дату.

Что можно сделать 25 марта:

— разместить национальные символы Беларуси на своем балконе, в автомобиле, окне квартиры или во дворе дома,





— поздравить с Днем Воли друзей, родных и знакомых в социальных сетях, на работе или в учебном заведении,





— вечером 25 марта в 21:00 запустить праздничный фейерверк,





— организовать самостоятельное празднование Дня Воли в семейной или дружеской компании, а наша онлайн-трансляция добавит вашему празднованию ощущение связи со всеми белорусами, которые поддержат этот план.





А вот так День Воли праздновали год назад: