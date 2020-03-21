Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику

Он отметил, что специальные меры принимаются для сдерживания распространения вируса. Гахария добавил, ЧП будет объявлено сразу после заседания парламента, которое состоится в ближайшее время.





«В Грузии на этом этапе не вводится комендантский час и строгие карантинные требования», — подчеркнул премьер-министр.









Ранее власти Грузии приняли решение закрыть с 18 марта на две недели границы для иностранцев. На карантине находятся все образовательные учреждения, государственные ведомства и часть частных организаций переведены на дистанционный режим работы, пишет lenta.ru





По последним данным, в Грузии коронавирусом заразились 47 человек, один из которых излечился. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 276 тысяч человек. 11,4 тысячи умерли, более 91,9 тысячи излечились.



