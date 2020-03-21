Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», который связывают с пресс-службой президента, на встречу приглашены руководители Совета министров, Совета республики, Администрации президента, КГБ, МИД, госсекретарь Совбеза, глава «Белнефтехима».





Отмечается, что сегодня будет обсуждены вопросы работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов и ситуация с коронавирусом, которую Лукашенко называет «коронавирусным психозом».





Ранее глава государства на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 марта пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса COVID-19.





Напомним, по данным на 20 марта в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.