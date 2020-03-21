Лукашенко собрал срочное совещание — участвуют премьер, главы Администрации президента, Совбеза, КГБ, МИД
Александр Лукашенко проводит сегодня совещание в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости.
Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», который связывают с пресс-службой президента, на встречу приглашены руководители Совета министров, Совета республики, Администрации президента, КГБ, МИД, госсекретарь Совбеза, глава «Белнефтехима».
Отмечается, что сегодня будет обсуждены вопросы работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов и ситуация с коронавирусом, которую Лукашенко называет «коронавирусным психозом».
Ранее глава государства на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 марта пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса COVID-19.
Напомним, по данным на 20 марта в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.
"Белорусский партизан"
12:46 21/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение