+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко собрал срочное совещание — участвуют премьер, главы Администрации президента, Совбеза, КГБ, МИД

Александр Лукашенко проводит сегодня совещание в своей рабочей резиденции — Дворце Независимости.

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», который связывают с пресс-службой президента, на встречу приглашены руководители Совета министров, Совета республики, Администрации президента, КГБ, МИД, госсекретарь Совбеза, глава «Белнефтехима».

Отмечается, что сегодня будет обсуждены вопросы работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов и ситуация с коронавирусом, которую Лукашенко называет «коронавирусным психозом».

Ранее глава государства на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 марта пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса COVID-19.

Напомним, по данным на 20 марта в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru