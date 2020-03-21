



Соответствующее заявление она озвучила в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга».





«Констатирую, праймериз - всё. По нашей христианской традиции в таких случаях: либо только хорошее, либо ничего. В связи с чем, о том немногом хорошем, что показал праймериз. Первое. Хотя бы на 53 дня сумели объединиться, пусть и небольшой группой оппозиционных движений. Второе. Увидели сами и показали обществу, насколько далеки от народа представители этих движений в своих классических партийных нарративах», - отметила она.





Третьим итогом праймериз политик назвала умение продемонстрировать всем, и в первую очередь власти, реальную силу современных информационных технологий и альтернативных медийных ресурсов.





«Четвертое. Еще раз подтвердили несколько политтехнологических аксиом, две из которых базовые:





- обо всем “договариваться еще на берегу”, с составлением правильных и всеобъемлющих юридических документов, четким изложением регламентов, условий, целей, задач, ответственности и последствий для всех участников, и не только моральных, но и материальных;





- без минимум двукратного финансового запаса над бюджетом мероприятия никакого политического проекта не начинать. По простому- нет денег, не дразнить народ и сидеть дома!» - обозначила Анна Канопацкая.





И наконец, пятым, самым приятным итогом праймериз, экс-депутат Палаты представителей назвала тот факт, что «в стране есть оппозиция, и у нее есть поддержка гражданского общества».





Говоря о Павле Северинце и Алексее Янукевиче, Анна Канопацкая охарактеризовала их как «отличных бойцов, сильных личностей, харизматичных лидеров».





«Готова с обоими работать. Командой. Но только первым номером», - подытожила политик.





Напомним, что на днях стало известно о выходе Северинца из праймериз. Впоследствии аналогичное решение принял Янукевич.