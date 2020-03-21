Президент Северной Македонии подписал документ о присоединении к НАТО

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал окончательный документ, необходимый для того, чтобы страна стала следующим членом НАТО.





Пендаровски подписал так называемый документ о присоединении после того, как Испания на этой неделе стала последним членом альянса, ратифицировавшим членство бывшей югославской республики, передает издание The Sydney Morning Herald.









После голосования в Испании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает официального вступления страны в «в ближайшее время», после чего Северная Македония станет 30-м членом альянса.





Задержка заявки страны на вступление в НАТО была вызвана давним спором с соседней Грецией, после чего она согласилась сменить название с Македонии на Северную Македонию.











