Космические силы США получили первое оружие
Космические силы США получили первое наступательное оружие — наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2, сообщает Popular Mechanics.
Издание отмечает, что глушитель, достигнув начальных эксплуатационных возможностей, препятствует передаче сигналов с вражеских спутников.
Впервые CCS была развернута в 2004 году. Модернизированная CCS Block 10.1 была разработана в 2014 году. CCS Block 10.1 и 10.2 созданы американской компанией L3Harris, пишет ru.oxu.az
13:20 21/03/2020
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