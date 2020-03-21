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Космические силы США получили первое оружие

Космические силы США получили первое наступательное оружие — наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2, сообщает Popular Mechanics.

Издание отмечает, что глушитель, достигнув начальных эксплуатационных возможностей, препятствует передаче сигналов с вражеских спутников.

Впервые CCS была развернута в 2004 году. Модернизированная CCS Block 10.1 была разработана в 2014 году. CCS Block 10.1 и 10.2 созданы американской компанией L3Harris, пишет ru.oxu.az
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