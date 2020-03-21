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Сергею Лаврову - 70 лет. Лукашенко назвал Лаврова образцом дипломатического мастерства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Сергей Лавров (фото - пресс-служба Кремля)


"Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству, - говорится в поздравлении. 

"На посту министра иностранных дел в течение многих лет Вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства", - подчеркнул Лукашенко, пишет interfax.by

Президент отиметил авторитет главы российского внешнеполитического ведомства в Беларуси, который он заслужил благодаря уважительному отношению к стране и нацеленности на поддержание равноправного диалога.

"Убежден, что и впредь Вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами", - сказал Лукашенко. Он пожелал Лаврову доброго здоровья, осуществления намеченных планов и благополучия.


 Справочно 

Министр – любитель поэзии, игры на гитаре и автор гимна МГИМО. Его любимые виды спорта – футбол и рафтинг. Он – болельщик ФК «Спартак».


 

 фото uznayvse.ru, С женой и дочерью

Рафтинг – одно из многочисленных хобби главы МИД

Глава МИД РФ оставался на посту более 15 лет, стал одним из самых эффективных и популярных министров страны, а также членом правительства, дольше всех находившимся в должности. 

В 2020 Лавров сохранил министерское кресло и в новом составе правительства РФ под руководством Михаила Мишустина. Признанный внешнеполитический игрок на мировой сцене уделяет значительное внимание деятельности и во многих других важных областях, пишет .uznayvse.ru

Женат, имеет дочь.
"Белорусский партизан"
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