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А похож! Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Роман Путин
Фото: Русский академический фонд

По словам Романа Путина, основной целью партии является прохождение в Госдуму. В совет движения вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, предприниматели и юристы.

Партия намерена сфокусироваться на снижении налоговой нагрузки для представителей малого бизнеса, борьбе с монополистами и торговыми сетями. Кроме того, Роман Путин собирается добиться снижения налогов и предоставления дешевых кредитов.

Как считает политолог Александр Пожалов, «Люди дела» могут навредить имиджу власти. По его словам, планы кого-то из дальних родственников президента создать партию за месяц до голосования по поправкам к Конституции могут привести к дискуссиям о несменяемости власти.

На вопрос о том, обсуждал ли он свои намерения с администрацией президента, Роман Путин заявил, что члены партии готовы при необходимости обратиться. «Думаю, что найдем понимание», — заметил предприниматель.

Отец Романа Путина — Игорь Путин — двоюродный брат президента России. Роман Путин работал в ФСБ, после чего занимал пост советника мэра Рязани по безопасности. Покинув госслужбу, он занимался консультациями крупных финансово-промышленных групп и губернаторов.
lenta.ru
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