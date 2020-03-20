



В сети опубликовали селфи президента с момента, когда он был помещен на карантин.

Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.





Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса COVID-19.





На данный момент в стране зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом: все случаи завозные.



