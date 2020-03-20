Фотофакт: в сети опубликовали селфи президента Монголии, который в карантине из-за коронавируса
Как пишет CentralAsia (MNG), 27 февраля в Монголии президента страны Халтмаагийн Баттулгу поместили на 14-дневный карантин после его однодневного визита в Китай.
В сети опубликовали селфи президента с момента, когда он был помещен на карантин.
Он и сопровождающие его чиновники сдали анализы, а после отправились на карантин в специализированные медицинские учреждения.
Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса COVID-19.
На данный момент в стране зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом: все случаи завозные.
19:04 20/03/2020
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