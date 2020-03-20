Сын Жириновского: Дедушке Лукашенко пора на пенсию





«Дедушке» Лукашенко «пора на пенсию», Беларусь и весь мир устали от него, добавил Лебедев.





«Когда он позволяет себе подобные вещи на официальных мероприятиях в присутствии СМИ, прекрасно понимая, что через секунду, учитывая интернет и XXI век, это будет известно всему миру, я не готов охарактеризовать его как умного и дальновидного человека. Беларусь устала от Лукашенко и весь мир от него уже устал. Дедушке пора на пенсию», — заявил Лебедев, которого цитирует Daily Storm (https://dailystorm.ru/news/dedushke-pora-na-pensiyu-syn-zhirinovskogo-zayavil-chto-ves-mir-ustal-ot-lukashenko).





Сын Жириновского посоветовал Лукашенко рассказывать анекдоты в кругу друзей, «сидя у себя в кабинете», пишет afn.by





«Если президент суверенного государства позволяет себе на каких-либо совещаниях рассказывать анекдоты про политических деятелей других стран, с которыми президент хочет дружить, то жизнь уже отыгралась на нем, и нам дополнительной реакции не требуется. Умный человек так делать не будет», — добавил он.





Вчера, в ходе совещания по вопросам распространения коронавируса Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского.





Сам Владимир Жириновский вполне адекватно отреагировал на выходку Лукашенко.





«Я бывал в Беларуси неоднократно, мы с Вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что Вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 2 недели сидеть на карантине – я предлагаю Вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области», - ответил Жириновский.





«Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с Вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем – русско-белорусскую», - добавил политик.