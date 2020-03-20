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Северинец: готовится заявление по поводу "народного карантина"

20 марта оппозиционный политик Павел Северинец в эфире Еврорадио заявил о необходимости "народного карантина".

Северинец: готовится заявление по поводу "народного карантина"
Александр Лукашенко / Reuters
По его словам, "смертельная опасность нависла над белорусским народом и нужно сообща против неё бороться". Северинец считает, что "люди в шоке от того, как ведет себя власть" в ситуации с коронавирусом: границы не закрываются, занятия в учебных заведениях не прекращаются, даже футбольный чемпионат не остановлен (единственный в Европе!). Он делает вывод: Александр Лукашенко не справляется с ситуацией и должен уйти в отставку.

Политик говорит, что в белорусской оппозиции сейчас есть выбор: не замечать тенденции, которые сейчас наблюдаются в обществе, или принять активное участие.


Павел Северинец убеждён, что сегодня оппозиция должна объединиться: "Режим силён, мы ограничены в средствах, но народ за нас, против этой власти. Это уникальная возможность!"

Северинец считает, что сейчас не нужно заниматься подготовкой к президентским выборам: "Люди не глупые, они видят, кто борется, а кто имитирует". По его словам, нужно требовать введения карантина от власти. А если его не вводят, организовывать "народный карантин". "Речь идёт о жизни и смерти, — продолжает Северинец. — ...Коронавирус не только наши планы путает и опрокидывает, но опрокидывает и планы Лукашенко, России".

Какие действия для оппозиции предлагает Павел Северинец? Он говорит, что готовится заявление по поводу "народного карантина". Второй шаг — требование объявления из-за ситуации с коронавирусом государственного карантина. Далее нужно прилагать "народные усилия" к подготовке системы здравоохранения, которой, как он считает, трудно будет справиться с ситуацией. И наконец, говорит политик, нужно будет ставить требование "Лукашенко в отставку".

"Я не хочу, чтобы мой сын жил в стране, где его будут притеснять за белорусский язык и демократические убеждения", — заявил Северинец в эфире Еврорадио.
Змитер Лукашук
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