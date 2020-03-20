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США на неопределенный срок приостанавливают выдачу виз во всем мире

Власти США из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19 временно прекращают оказание стандартных визовых услуг по всему миру, говорится в сообщении Госдепартамента в "Твиттере".


"В ответ на серьезные общемировые трудности, вызванные пандемией COVID-19, Госдепартамент временно приостанавливает обычную работу визовых служб при всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства на момент 20 марта 2020 года отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз", - отмечается в заявлении.

В то же время в Госдепе заверили, что по мере возможностей диппредставительства будут заниматься выдачей виз, связанных с экстренной необходимостью поездки в США.

В ведомстве не смогли назвать сроки, когда восстановится стандартный режим работы визовых отделов.


18 марта Госдеп объявлял, что власти США приостанавливают выдачу виз в большей части стран мира.

Накануне Госдеп призывал сограждан из-за угрозы коронавируса COVID-19 не ездить заграницу, а всех американцев, находящихся вне США, по возможности вернуться на родину.
Источник: interfax.by
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