+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Цинизм дня. Лукашенко: Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии

Во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани" Александр Лукашенко пообщался с директором по развитию предприятия.

Выяснилось, что тот приехал из Шри-Ланки, и также работает кардиологом в одной из минских поликлиник, передает euroradio.fm

"Желаю вам, не болейте", - сказал иностранец Лукашенко. Эти слова задели вернуться и снова высказаться на тему коронавируса.

"Ты, наверное, не те ресурсы читаешь, - сказал Луашенко. - Меня через день: то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то ... Я, правда, в них не верю".

При этом Лукашенко рассказал, что недавно услышал о каранавирус от какого-то специалиста. Что новый каранавирус на 90% похож по структуре на прежние, уже знакомые ученым. А в 10% "еще предстоит разобраться".

"А мы начинаем здесь паниковать, кричать, насиловать, - говорил Лукашенко. - Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии". 

При этом Лукашенко постучал по деревянному столу.


Напомним, что в Италии на сегодня самая тяжелая ситуация в мире - несмотря на жесткие карантинные мероприятия ежедневно там от коронавируса умирают сотни человек. 

Система здравоохранения страны не справляется с ситуацией - не хватает ни людей, ни ресурсов, а иногда и мест в реанимации. Медики порой вынуждены выбирать, кого спасать.

На этом фоне реплика Лукашенко об Италии выглядит более чем циничной.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru