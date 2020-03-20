Цинизм дня. Лукашенко: Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии
Во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани" Александр Лукашенко пообщался с директором по развитию предприятия.
Выяснилось, что тот приехал из Шри-Ланки, и также работает кардиологом в одной из минских поликлиник, передает euroradio.fm
"Желаю вам, не болейте", - сказал иностранец Лукашенко. Эти слова задели вернуться и снова высказаться на тему коронавируса.
"Ты, наверное, не те ресурсы читаешь, - сказал Луашенко. - Меня через день: то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то ... Я, правда, в них не верю".
При этом Лукашенко рассказал, что недавно услышал о каранавирус от какого-то специалиста. Что новый каранавирус на 90% похож по структуре на прежние, уже знакомые ученым. А в 10% "еще предстоит разобраться".
"А мы начинаем здесь паниковать, кричать, насиловать, - говорил Лукашенко. - Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии".
При этом Лукашенко постучал по деревянному столу.
Напомним, что в Италии на сегодня самая тяжелая ситуация в мире - несмотря на жесткие карантинные мероприятия ежедневно там от коронавируса умирают сотни человек.
Система здравоохранения страны не справляется с ситуацией - не хватает ни людей, ни ресурсов, а иногда и мест в реанимации. Медики порой вынуждены выбирать, кого спасать.
На этом фоне реплика Лукашенко об Италии выглядит более чем циничной.
"Белорусский партизан"
15:44 20/03/2020
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