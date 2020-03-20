Выяснилось, что тот приехал из Шри-Ланки, и также работает кардиологом в одной из минских поликлиник, передает euroradio.fm





"Желаю вам, не болейте", - сказал иностранец Лукашенко. Эти слова задели вернуться и снова высказаться на тему коронавируса.





"Ты, наверное, не те ресурсы читаешь, - сказал Луашенко. - Меня через день: то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то ... Я, правда, в них не верю".





При этом Лукашенко рассказал, что недавно услышал о каранавирус от какого-то специалиста. Что новый каранавирус на 90% похож по структуре на прежние, уже знакомые ученым. А в 10% "еще предстоит разобраться".





"А мы начинаем здесь паниковать, кричать, насиловать, - говорил Лукашенко. - Надо работать как в Беларуси, тогда не будет как в Италии".





При этом Лукашенко постучал по деревянному столу.









Напомним, что в Италии на сегодня самая тяжелая ситуация в мире - несмотря на жесткие карантинные мероприятия ежедневно там от коронавируса умирают сотни человек.



