"Лукашенко переиграл сам себя"

Вспышка заболевания COVID-19 главу Беларуси Александра Лукашенко, кажется, совсем не волнует. Пока все соседи объявляют карантин и закрывают границы, он заявляет, что "это пустое" и называет коронавирус "не иначе как психозом". И это несмотря на то, что в стране официально подтверждены уже 69 случаев заражения.





И если весь мир озадачен экономическими последствиями от пандемии, Беларусь кроме того может столкнуться с влиянием новой инфекции на политическую жизнь страны.





Совсем скоро в Беларуси должны пройти президентские выборы, на которых Лукашенко планирует переизбираться на шестой срок, а белорусская оппозиция традиционно попытается ему в этом воспрепятствовать.





Помешает ли Лукашенко коронавирус провести президентские выборы или, наоборот, позволит предстать "победителем смертельной инфекции"?





Лукашенко победит и с коронавирусом, и без





По словам директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, спрогнозировать, как конкретно повлияет коронавирус на политическую обстановку в Беларуси, сейчас сложно, ведь не понятно, совпадет ли пандемия непосредственно с президентской кампанией.





Однако распространение коронавируса уже внесло свои коррективы в планы белорусской оппозиции. Традиционные мероприятия в честь Дня Воли пришлось отменить, а о мирных протестах, которые во время президентской кампании планировали организовывать некоторые оппозиционеры, теперь также не может идти речи.





Более того, вспышка коронавируса стала одной из причин приостановки поездок белорусской оппозиции по регионам в рамках праймериз по определению единого кандидата на президентских выборах. Но значит ли это, что коронавирус на руку Лукашенко?





"Если пандемия пройдет до выборов, то власть, конечно, использует этот факт для представления себя победителем, приписывая себе заслуги в борьбе с коронавирусом. А если пандемия будет продолжаться и во время выборов, то это осложнит ситуацию для властей, ведь надо будет решать вопрос, как обеспечивать явку избирателей", - говорит Андрей Егоров.





В такой ситуации, по мнению политолога, власти могут и перенести президентские выборы, введя чрезвычайное положение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.





Вместе с тем, Андрей Егоров отмечает, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на глобальный политический расклад на президентских выборах и шансы оппозиции: "Возня внутри оппозиции с праймериз не имеет никакого политического значения. С коронавирусом и без, основной претендент на победу остается прежним", - считает политолог.









Падение экономики из-за коронавируса отразится на настроениях электората





Политический консультант Александра Федута говорит, что на политической ситуации в Беларуси скажется не столько сама пандемия, сколько связанные с ней экономические последствия, которые для Беларуси могут быть весьма серьезными:





"Обычно перед выборами власть демонстрирует свою эффективность, а сейчас эффективность достаточно низкая".





Дело в том, что пандемия коронавируса и связанные с ней экономические последствия совпали с "нефтяной войной" между Москвой и Минском, которая идет уже с начала этого года.





В результате, как говорит Федута, властям будет просто нечего предъявить белорусам.





"Поступления в бюджет от экспорта нефтепродуктов сократились, некоторые отрасли вроде туризма оказались парализованными. Пострадают также государствообразующие предприятия, например, железная дорога", - считает Александр Федута.





Также, по мнению эксперта, закрытые из-за коронавируса российские границы могут негативно повлиять на сельское хозяйство Беларуси, где Россия - основной рынок сбыта.





"И эта ситуация, безусловно, скажется на настроениях избирателей, - говорит Федута, - Лукашенко переиграл сам себя. Если бы он в прошлом году провел президентские выборы, а не парламентские, то сегодня ему было бы все равно".





Белорусы обвинят Лукашенко, а не коронавирус





Очевидно, что все проблемы белорусской экономики во время предвыборной кампании Лукашенко будет спихивать на коронавирус, проблемы с Россией и мировой кризис, ведь он так делал всегда, говорит Егоров.





"Однако люди не дураки и понимают, что правительство контролирует всю политическую и экономическую жизнь в стране, и оно в конечном итоге несет ответственность за то, как глубока экономическая рецессия и как быстро мы выходим из нее", - считает политолог.





Федута также утверждает, что списать все проблемы на коронавирус у Лукашенко не получится. "Электорат напрямую не связывает падение своего жизненного уровня с болезнями. Тем более, белорусские власти делают вид, что пандемия не является проблемой".









Более того, если вдруг в Беларуси начнутся смерти от коронавируса, все "повесят" их на нерешительную реакцию властей и лично президента, считает политический аналитик Артем Шрайбман.





"Люди видят, что, пока все соседи закрывают границы и школы, мы пошли своим путем. Значит, в первых действительно серьезных проблемах и виновны в массовом сознании будут те, кто выбрал этот свой путь", - написал Шрайбман в своем телеграме.



