ТАСС отменил публикацию последних частей интервью Путина: людей больше волнует коронавирус и экономика
Агентство ТАСС отменило публикацию последних частей интервью президента РФ Владимира Путина, разделённого журналистами на двадцать частей.
Напомним, агентство начало публиковать интервью с 20 февраля. Оно приурочено к 20-летию Путина у власти.
Оставшиеся серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину" будут показаны в рамках большого итогового фильма. Интервью, которое глава государства дал Андрею Ванденко, больше не будет публиковаться в виде отдельных серий. Выход следующей серии был запланирован на понедельник, 23 марта.
Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта - попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента.
Финал проекта совпал с ситуацией информационного "идеального шторма", когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация, говорится в заявлении ТАСС
12:09 20/03/2020
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