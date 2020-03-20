Напомним, агентство начало публиковать интервью с 20 февраля. Оно приурочено к 20-летию Путина у власти.

Оставшиеся серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину" будут показаны в рамках большого итогового фильма. Интервью, которое глава государства дал Андрею Ванденко, больше не будет публиковаться в виде отдельных серий. Выход следующей серии был запланирован на понедельник, 23 марта.





Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта - попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента.











