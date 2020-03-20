“Будешь отвечать за смерть людей”: Статкевич призвал Лукашенко ввести карантин
Претендент на то, чтобы стать кандидатом в президенты от оппозиции, Николай Статкевич обратился к главе Беларуси с требованием ввести карантин.
По мнению Николая Статкевича, Лукашенко будет нести персональную ответственность, если заразятся и умрут “десятки, сотни тысяч людей”.
“Если ты не сделаешь в ближайшие дни карантина, если потом из-за этого умрут десятки, сотни тысяч людей, мы будем считать, что это ты их убил. Помни об этом. Ты будешь за это отвечать”, — заявил один из лидеров оппозиции.
“Нет карантина школ и университетов. Что это значит? Дети перенесут этот вирус. Но они могут заразить стариков. По видимому, власть готовит колоссальную экономию средств на пенсионном фонде”, — заявил Николай Статкевич.
Также политик попросил белорусов самостоятельно заняться предотвращением распространения коронавируса.
“Что можем сделать мы? В первую очередь, оставайтесь людьми. Проявляйте солидарность. Решайте эту проблему вместе.
Если вы родители – вместе с другими родителями всем классом требуйте перевода на дистанционную форму обучения.
Если вам не удалось добиться солидарности, а дома есть старые люди – просто не пускайте детей в школу”, — посоветовал Статкевич.
Источник: telegraf.by
11:45 20/03/2020
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