По мнению Николая Статкевича, Лукашенко будет нести персональную ответственность, если заразятся и умрут “десятки, сотни тысяч людей”.





“Если ты не сделаешь в ближайшие дни карантина, если потом из-за этого умрут десятки, сотни тысяч людей, мы будем считать, что это ты их убил. Помни об этом. Ты будешь за это отвечать”, — заявил один из лидеров оппозиции.





“Нет карантина школ и университетов. Что это значит? Дети перенесут этот вирус. Но они могут заразить стариков. По видимому, власть готовит колоссальную экономию средств на пенсионном фонде”, — заявил Николай Статкевич.









Также политик попросил белорусов самостоятельно заняться предотвращением распространения коронавируса.





“Что можем сделать мы? В первую очередь, оставайтесь людьми. Проявляйте солидарность. Решайте эту проблему вместе.





Если вы родители – вместе с другими родителями всем классом требуйте перевода на дистанционную форму обучения.





Если вам не удалось добиться солидарности, а дома есть старые люди – просто не пускайте детей в школу”, — посоветовал Статкевич.







