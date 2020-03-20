Претенденты на «единого» натолкнулись на две проблемы. Коронавирус и чиновников. Хотя нет, проблемы оказалось три. Еще и сами претенденты на «единого».





Напомним, как развивались события. Сначала стало известно о том, что гонку в праймериз покидает Павел Северинец. Он назвал две причины своего поступка: коронавирус, который мешает массовым собраниям, и административный ресурс, который мобилизовали власти в Народном голосовании, после чего Северинец перестал лидировать в ряде городов.





Но на этом все не закончилось. Вслед за ним из гонки вышел Алексей Янукевич. В Народном голосовании председатель БНФ особого успеха не имел. Тем не менее он также был возмущен административным ресурсом, который, того и гляди, мог сделать лидером председателя движения «За свободы» Юрия Губаревича. Условием своего возвращения в праймерз Янукевич назвал возврат туда Северинца.





Впрочем, такой сюжет мало вероятен. Бывшие коллеги по праймериз продолжают полоскать друг друга в СМИ и соцсетях. «Юрась, ты дебил?» — вопрошает Алексей Янукевич в прямом эфире Еврорадио, обращаясь к Юрию Губревичу.





Анну Канопацкую, которая вышла из праймериз не по своей воле и теперь не без удовольствия наблюдает за происходящим и комментирует. Впрочем, у каждого своя правда. « Cалідарнасць » заглянула в соцсети бывших и нынешних (пока еще) участников праймериз, чтобы понять их позицию. Не забыли и, которая вышла из праймериз не по своей воле и теперь не без удовольствия наблюдает за происходящим и комментирует.









Павел Северинец: «То, как помощь Лукашенко приняли — меня поразило»

Павел Севярынец на одном заявлении не остановился и решил еще раз подробно изложить проблему и невозможность разрешения ситуации.





«Сябры. Шмат пытанняў наконт праймерыз. Адказваю, — пишет он. - Праймерыз задумваліся як свабодныя і справядлівыя народныя выбары, дзе людзі выбіраюць альтэрнатыву рэжыму. Выбары без маніпуляцыяў і фальсіфікацыяў.





Калі ў Драгічыне, Пінску, Століне дзясяткі арганізаваных райвыканкамамі лукашэнкаўскіх чыноўнікаў і службоўцаў па ўказцы пачалі рэгістравацца і ўкідваць бюлетэні за аднаго з кандыдатаў (няважна, якога) — адбылася менавіта фальсіфікацыя і арганізаванае махлярства».





По словам Северинца, он имеет тому неоспоримые доказательства. И аргументы, что эти люди тоже имеют право голосовать, для него неприемлемы.





«На штабе кампаніі мяне агаломшыла адна рэч. Прадстаўнікі большасці апазіцыйных партыяў хорам даказвалі мне: «Няхай галасуюць! Мы ж дамовіліся, што падтрымаем любога з пяці. Выберуць жа яны з нас!» Прыплылі.





Калі мы згаджаемся, каб Лукашэнка, а не народ, выбіраў з нашых шэрагаў зручнага для сябе спарынг-партнёра — гэта не народнае галасаванне. Гэта атрымліваецца конкурс прыгажосці апазіцыянераў, дзе журы ўзначальвае Лукашэнка».





Он высказывает надежду, что прямого сговора с Губаревичем не было.





«Але тое, як дапамогу Лукашэнкі прынялі — мяне ўразіла. Такая сабе змова па змаўчанні. Разам з уладай адбракаваць суперніка, канкурэнта, «нязручнага», «занадта радыкальнага». Народ «занадта радыкальнага» падтрымлівае, і ён набірае больш, чым астатнія, разам узятыя? Тым горш для народа».





Северинец также не видит разрешения этой ситуации. И проблема тут — коронавирус и нежелание самой оппозиции.





«Можна было абвесціць усеагульную мабілізацыю прыхільнікаў: Людзі! Нас жа больш, чым райвыканкамаўскіх ці БРСМа! Прыходзім і галасуем! Праймерыз ператвараюцца ў масавыя мірныя сходы і нават акцыі пратэсту.





Але на той момант, калі гэта стала ясна, пандэмія каранавіруса закрыла такі шлях. Сустрэчы адмяняюцца. Масавыя пратэсты пад пытаннем. Пандэміі мы не маглі прадугледзець. Можна было б на штабе кампаніі распрацаваць фільтры для недапушчэння фальсіфікацыяў. Якое там. «Хай галасуюць далей!»





Северинец считает, что в таких условиях участвовать невозможно.





«У такіх варунках удзельнічаць у кампаніі далей ня мела сэнсу. Чакаць, пакуль райвыканкамы, БРСМ ды ідэолагі ўсыплюць патрэбную колькасць галасоў у скрыні ці праз інтэрнэт, а калегі папляскаюць у ладкі?» — вопрошает он.





Но не теряет оптимизма: «Змаганне працягваецца. Каронавірус блытае планы не толькі нам, але і Лукашэнку, і Расеі».





Юрий Губаревич: «Выход из оппозиционного пузыря стал для них неожиданным шоком»

Лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич ответил на обвинения коротко: «Шкада, што інфантыльныя паводзіны часткі лідараў апазіцыйных структураў чарговы раз паспрыяюць умацаванню кіруючага рэжыму.





Выхад за межы апазіцыйнай бурбалкі і сутыкненне з рэальнымі (“падазронымі“!) грамадзянамі Беларусі стаўся для іх неспадзяваным шокам.





Алексей Янукевич: «Как так можно, Юрий?!»

Лидер БНФ также пояснил свою позицию и прошелся сразу по двум оппонентам, обвинив Северинца в маниакальном желании быть первым, а Губаревича во лжи.





«БНФ не раптоўна нешта заявіў, — объясняет сваю пазіцыю Аляксей Янукевіч. — Проста калі б у астатніх была воля вырашыць праблему, але не такая амбіцыя, маніякальнае жаданьне «давайце я буду першым». І калі мы кажам «ёсьць праблема», а Юры Губарэвіч кажа «я проста ўмею працаваць у сацсетках» — то як пры такой ягонай пазыцыі можна вырашыць гэтую праблему?»









Впрочем, по Юрию Губаревичу политик высказался не один раз: «Я ўжо трэці дзень гляджу на гэтую сытуацыю, і не магу зразумець — што адбываецца з Юрыем Губарэвічам?





…Мне надзвычай агідна бачыць, як Юры Губарэвіч паблажліва выдурваецца ўсе мінулыя дні, заяўляе ўсім, што ён перамог у Драгічыне, Пінску ды Століне выключна за кошт таго, што ўдала папрацаваў у сацыяльных сетках ды здолеў прыцягнуць новых, незаангажаваных людзей з больш шырокага колу, чым апазыцыйнае гета.





Як так можна, Юры?! Які надзвычайны прыз, або якая непераадольная сіла прымушае цябе так нахабна хлусіць у вочы сваім жа паплечнікам ды калегам?!»





Янукевич также ответил на обвинения в инфантилизме.





«У адказ на заяву Партыі БНФ Юры Губарэвіч абвінаваціў нас у інфантылізме. Ведаеш, Юры, дзеці сапраўды ня ўмеюць хлусіць у вочы і не чырванець. І калі менавіта гэта ты маеш на ўвазе, а майстэрстам дарослых лічыш уменьне пераконваць што белае — гэта чорнае, я з табой пагаджаюся, і я цябе віншую.





Ты сапраўдны дарослы палітык. Можаш ехаць у Брусэль і натхнёна распавядаць там, як адважна ты змагаешся ў Беларусі супраць хлусьні ды крывадушша цяперашняга рэжыму».





Ольга Ковалькова: «Серьезно относимся к попыткам вертикали повлиять на результаты голосования»

А вот Ольга Ковалькова практически никак не комментирует ссору между участниками. Она лишь напоминает про продолжение процедуры Народного голосования и предлагает присоединяться к выбору «единого».





«Разам з тым, мы заяўляем пра сур’ёзнае стаўленне да спроб прадстаўнікоў ідэалагічнай вертыкалі паўплываць на вынікі галасавання, — пишет Ковалькова. — Адзінай магчымасцю эфектыўна супрацьстаяць гэтаму мы лічым масавы ўдзел у праймерыз прыхільнікаў перамен.





Далучайцеся і заклікайце сваіх сяброў да актыўнага ўдзелу ў інтэрнэт-галасаванні, аб старце якога мы паведамім ў бліжэйшыя дні, і да рэгіянальных сустрэч, калі яны будуць адноўлены пасля стабілізацыі сітуацыі з каранавірусам».





Еще менее немногословным оказался Николай Козлов. Кроме перепостов на эту тему других участников дискуссии, своих собственных замечаний по этому поводу он не оставил.





Анна Канопацкая: «Сворачивайте, мальчики, ваше шапито»

А вот не допущенная к праймериз Анна Канопацкая не смогла скрыть своего злорадства от происходящего.





Сначала она прошлась по Павлу Северинцу, которого никогда не хотела видеть лидером праймериз:





«Опять «мессия» сдулся. Смешно и предсказуемо. Бегство самоназначенного лидера всея беларуская оппозиция из процедуры праймериз под надуманным предлогом не стало почти ни для кого, сколь-нибудь знакомого с деятельностью нашей оппозиции, удивительным.





По обычаю, деньги «на революцию» кончились (или потратились, или пропали) существенно раньше, чем была окучена пятая часть намеченных регионов. Можно разбегаться. Или самороспускаться. Вас хватило всего на 53 дня».





Анна Канопацкая считает, что коронавирус и участие представителей исполнительной власти и учреждений образования голосовании — «примитивная отмазка».





«Как я говорила неоднократно раньше: никто из наших европейских партнеров не поддерживал и не поддержит Павла Северинца в качестве единого. При всем нашем уважении к его характеру, напору и ораторским способностям, не укладывается в цивилизованной европейской голове «авторитетный сиделец по жизни» в качестве лидера демократических преобразований в Беларуси.





И как следствие, денег не будет ни сколько. Даже если под Губаревича кто-то и готов был дать.





А борьба с режимом «за свои», противоречит первородной сути белоруской оппозиции. Единственная, кто мог себе позволить такую роскошь — это я.





Организовать в полноценном правовом формате и закончить положительным результатом «праймериз» возможно было лишь с моим участием».









Но теперь уже поздно, считает Канопацкая.





«Сворачивайте, мальчики, ваше шапито, мне сейчас некогда, я наш народ от эпидемии COVID-19 пытаюсь спасать. И если потребуется, лучше их (деньги) на эту цель потрачу».





Смогут ли участники праймериз обуздать свои обиды и амбиции, посмотрим. Пока же происходящее мало играет им на руку и только дискредитирует оппозицию в глазах граждан. Впрочем, цыплят по осени считают. В нашем случае этот подсчет должен состояться в конце августа.