Визит Владимира Макея в Варшаву отменен

И оно должно быть не один час. Первоначально предполагалась целая серия встреч Владимира Макея с разными политиками и чиновниками. Несмотря на предстоящие 10 мая президентские выборы в Польше, заметных разночтений между властью и оппозицией насчет нефтяных проектов для Беларуси как-то не наблюдается.





И оживление двусторонних отношений между Беларусью и Польшей, которые долгие годы трудно было назвать полноценными и нормальными, в самой стране, а также в ЕС и евростолицах приветствуют практически все. В Варшаве при этом подчеркивают, что эта нормализация не должна быть за счет вычеркивания из повестки дня поддержки белорусских независимых СМИ, демократических неправительственных организаций и т.д. В тоже время, в русле двусторонних отношений положительную динамику приобрело развитие торгово-экономических отношений. Особенно межрегиональное сотрудничество. А в последнее время особое значение и внимание стали привлекать перспективы активного участия и готовности Польши поставлять Беларуси нефть, с которой у Минска возникли большие проблемы.





Конечно выбранный способ общения Макея со своим польским коллегой, надо полагать, может заметно ограничить, по понятным причинам, содержание предстоящей видеоконференции. Это ведь будет не общение «за закрытыми дверями», как это было с Помпео, после которого и оживились проекты альтернативных поставок нефти. Но, на этот раз, способ встречи смогли изменить. И, думается, сам факт прямого обмена мнениями с должными полномочиями, будет способен придать импульс данным проектам и кремлевским размышлениям по этому поводу. Нет сомнений, что зная особую «любовь» Путина к натовской Польше, он более чем внимательно будет наблюдать за нынешним развитием отношений межу Минском и Варшавой.