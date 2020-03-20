Евросоюз рассказал о приоритетах в сотрудничестве с Беларусью

Одним из важнейших и очевидных результатов сотрудничества Евросоюза и Беларуси стало подписание Соглашения об упрощении визового режима, которое, как ожидается, вступит в силу летом 2020 года. Благодаря этому документу стоимость шенгенских виз для белорусов снизится с 80 до 35 евро, пишет "Солидарность".





- В рамках инициативы EU4Business ЕС помог 4500 белорусским компаниям, оказав содействие в финансировании, обучении и в выходе на новые рынки: было создано 5700 новых рабочих мест;





- В 2017 году через целевой фонд Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии Беларусь получила доступ к 10 миллионам евро на ключевые проекты в этих сферах;





- Благодаря специализированной программе «Схема мобильности для целенаправленных контактов между людьми» (MOST), более 5500 белорусов воспользовались краткосрочными профессиональными обменами в ЕС в области культуры, образования, здравоохранения, науки, технологий, инноваций и предпринимательства, для приобретения новых навыков и знаний, а также установления профессиональных контактов с их коллегами в государствах-членах ЕС





Сейчас Европейская Комиссия и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности представили свое предложение, касающееся долгосрочных политических целей Восточного партнерства на период после 2020 года. Они направлены на расширение торговли, укрепление связей и углубление экономической интеграции с Беларусью, Арменией, Азербайджаном, Грузией, Республикой Молдова и Украиной, укрепление демократических институтов, верховенства закона, экологической и климатической устойчивости, поддержку цифровой трансформации и содействие созданию справедливых и инклюзивных обществ.









"Сила наших соседей – это сила Европейского Союза. Наши предложения будут способствовать дальнейшему укреплению наших шести стран-партнеров. Они по-прежнему будут в первую очередь ориентированы на достижение ощутимых, положительных результатов для всех граждан", - Джозеп Боррел Верховный представитель ЕС





Член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели сказал: «Мы посылаем очень четкий сигнал нашим Восточным странам-партнерам: мы поможем вам построить сильную экономику, обеспечить рост и создать рабочие места за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и укрепления связей в ключевых секторах, таких как транспорт, энергетика и окружающая среда. Мы будем тесно сотрудничать для решения сегодняшних проблем по всем направлениям, включая продолжающуюся пандемию COVID-19».





После 2020 года работа между ЕС и партнерами будет продолжена в рамках новых приоритетов политики, направленных на поддержку экологической и цифровой трансформации и создания экономики, которая работает для всех, в частности, расширяет возможности трудоустройства для молодежи и продвигает гендерное равенство.

