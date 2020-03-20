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Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.




По его данным, об изменении формата встречи уже проинформированы все участники G7. Онлайн-встреча лидеров семи стран также состоится в апреле и мае.

В октябре прошлого года Трамп сообщил, что отказался от идеи провести саммит на своем курорте Trump National Doral в Майами. Изначально он посчитал отличной идеей для страны вариант с размещением своих коллег на личном курорте, поскольку в этом случае не пришлось бы выделять на организацию саммита бюджетные средства.

Прошлая встреча лидеров «большой семерки» состоялась в августе 2019 года во французском городе Биарицц. Встречи глав государств проходят ежегодно на территории страны-председателя. В этом году встреча должна была проходить в США.

До присоединения Крыма в марте 2014 года Россия входила в G8. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приехать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.
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