Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса













По его данным, об изменении формата встречи уже проинформированы все участники G7. Онлайн-встреча лидеров семи стран также состоится в апреле и мае.





В октябре прошлого года Трамп сообщил, что отказался от идеи провести саммит на своем курорте Trump National Doral в Майами. Изначально он посчитал отличной идеей для страны вариант с размещением своих коллег на личном курорте, поскольку в этом случае не пришлось бы выделять на организацию саммита бюджетные средства.





Прошлая встреча лидеров «большой семерки» состоялась в августе 2019 года во французском городе Биарицц. Встречи глав государств проходят ежегодно на территории страны-председателя. В этом году встреча должна была проходить в США.





До присоединения Крыма в марте 2014 года Россия входила в G8. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приехать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.