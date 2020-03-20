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Жириновский пригласил Лукашенко выпить на границе

Владимир Жириновский отреагировал на анекдот, который во время совещания с врачами 19 марта рассказал глава Беларуси Александр Лукашенко. Свой ответ председатель ЛДПР опубликовал в Telegram-канале.

Ранее Владимир Жириновский раскритиковал Александра Лукашенко, которые заявил, что от коронавируса помогает водка и баня. В ответ на это в ходе совещания с врачами, глава Беларуси рассказал анекдот про Жириновского, передает "Белсат".

«Владимир Вольфович Жириновский приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает, мол, ты только что Лукашенко раскритиковал: сказал, что водка не помогает. «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, когда говорит. Налей, я в баню пойду». Жена ему снова говорит: «Володя, а по-русски сто грамм пьют после бани». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» –сказал Лукашенко.

В ответ Владимир Жириновский написал, мол, якобы Лукашенко не против того, чтобы с ним выпить.

«Поскольку мы не можем ездить за границу – придется сидеть две недели на карантине – я предлагаю вам встретиться на белорусско-российской границе в Смоленской области. Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье россиян и белорусов, посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баню организуем – российско-белорусскую. До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!» – написал Жириновский.
СК/АА belsat.eu
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