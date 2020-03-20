Исполняющий обязанности руководителя штаба праймериз Алексей Сигаев в студии «Беседы ProContra» рассказал, что уход представителя Белорусской христианской демократии – Павла Северинца – с праймериз был неожиданностью. Еще большей неожиданностью стало то, что вышел и представитель Партии БНФ Алексей Янукевич. Что же произошло? Передает "Белсат"





«Те, кто заявил о выходе, сказали, что не готовы быть единым. То есть у Павла Северинца – идея бойкота или еще чего-нибудь», – объясняет Сигаев и добавляет, что «белорусские оппозиционные политики, к сожалению, отличаются своей непоследовательностью.





По мнению Сигаева, у Янукевича и Северинца много претензий к ходу праймериз. В частности они не довольны тем, что явке грозит коронавирус, голосуют за кандидатов люди с государственных должностей. Алексей Янукевич из Партии БНФ отметил, что вернется к праймериз только вместе с Северинцем и Канопацкой, которую не включили в список кандидатов из-за расхождений во взглядах.



