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Праймериз – все? Оппозицию поссорили коронавирус, учителя и Канопацкая

Народное голосование, которое должно определить единого кандидата от оппозиции для участия в выборах президента, пошло не по плану. Народ голосует за единого, а вот претенденты на эту роль один за другим покидают праймериз.

Исполняющий обязанности руководителя штаба праймериз Алексей Сигаев в студии «Беседы ProContra» рассказал, что уход представителя Белорусской христианской демократии – Павла Северинца – с праймериз был неожиданностью. Еще большей неожиданностью стало то, что вышел и представитель Партии БНФ Алексей Янукевич. Что же произошло? Передает "Белсат".

«Те, кто заявил о выходе, сказали, что не готовы быть единым. То есть у Павла Северинца – идея бойкота или еще чего-нибудь», – объясняет Сигаев и добавляет, что «белорусские оппозиционные политики, к сожалению, отличаются своей непоследовательностью.

По мнению Сигаева, у Янукевича и Северинца много претензий к ходу праймериз. В частности они не довольны тем, что явке грозит коронавирус, голосуют за кандидатов люди с государственных должностей. Алексей Янукевич из Партии БНФ отметил, что вернется к праймериз только вместе с Северинцем и Канопацкой, которую не включили в список кандидатов из-за расхождений во взглядах.
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