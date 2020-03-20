В суде по делу Андрея Втюрина был зачитан протокол допроса Сергея Сиводедова в КГБ от 30 апреля 2019 года. Во время этого допроса Сиводедов говорил чекистам, что на него и министра связи Сергея Попкова оказывалось «психологическое давление» со стороны Втюрина. Именно так Сиводедов расценивал звонки Втюрина, во время которых тот де-факто лоббировал интересы московской компании «СмартЛабс», передает "Белсат"





«Нам доказывалось, что это чуть ли не компания самого президента», – говорил во время допроса экс-глава «Белтелекома».





Как пояснил Сиводедов, когда Сергей Попков рассказывал ему об одном из первых звонков Втюрина, то указал на портрет Лукашенко на стене. Этим жестом Попков хотел объяснить, из каких кругов исходило указание «обратить внимание» на компанию «СмартЛабс».





Втюрин на тот момент еще занимал пост главы Службы безопасности президента. И звонил он министру «по тройке» – это вид правительственной связи высочайшего уровня секретности. По словам Сиводедова, не шло речи о том, что «СмартЛабс» это кампания Лукашенко, но звонок Втюрина воспринимался как звонок «от имени президента».





Фирма «СмартЛабс» входит в холдинг ITG (INLINE Technologies Group) – группу компаний, занимающихся информационными технологиями. Президентом холдинга является бизнесмен Владимир Варивода.





В свою очередь представитель российской компании «СмартЛабс» Владимир Казанцев во время своих встреч с Сиводедовым давал понять, что при помощи Втюрина они готовы решать любые вопросы.









По словам Сиводедова, на одной из первых встреч с Казанцевым тот показал ему на смартфоне этот снимок Втюрина и дал понять, что это его покровитель. Фото – vsr.mil.by

«Казанцев бравировал своим знакомством с Втюриным. Мол, все вопросы разруливают благодаря Втюрину», – рассказывал Сиводедов во время допроса в КГБ.





Согласно следствию, Втюрин договорился с Владимиром Казанцевым и Виталием Горбачевым, что за лоббирование интересов «СмартЛабс» получит откат в размере 1/3 дохода от контракта – по факту эта сумма составила $ 183 тысячи. Также Втюрин, согласно следствию, в 2019 году подстрекал Владимира Казанцева дать взятку руководителю «Белтелекома» за заключение контракта на поставки оборудования российской компанией «УГМК-Телеком».





«УГМК-Телеком» – это известный в РФ оператор связи, подконтрольный олигарху Искандеру Махмудову. По данным СМИ, в последние годы Махмуд тал приближенным к Кремлю олигархом и одним из главных получателей государственных заказов.





По словам Сиводедова, взятку в размере £ 15 тысяч он взял потому, что понимал – за этим поступком Казанцева стоит Втюрин. «Казанцев дал понять, что все согласовано с Втюриным», – утверждает Сиводедов.









До этих событий Втюрин уже минимум пять лет лоббировал интересы российских компаний и неоднократно звонил по этому поводу руководителю «Белтелекома». Втюрин во время заседания 19 марта спросил: зачем ему было настаивать, чтобы Казанцев дал Сиводедову взятку, если раньше он вроде бы и так выполнял приказы Втюрина?





«Я вам честно скажу: вы хотели меня шантажировать, чтобы я беспрекословно выполнял ваши приказы», ​​– отметил он. Сиводедов добавил, что понял это уже постфактум, а в тот момент «тупо не смог отказаться».





Сергей Сиводедов был задержан КГБ 22 апреля 2019 года – на следующий день после задержания Втюрина. Оба полностью признают свою вину.







