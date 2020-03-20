+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В НАТО выразили обеспокоенность "дестабилизирующим поведением" России

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, действия России в Украине и гибридные тактики негативно влияют на международную безопасность.

Североатлантический альянс обеспокоен "дестабилизирующим поведением" России, но благосклонен сочетанию сдерживания и диалога в отношениях с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на презентации ежегодного отчета в четверг, 19 марта, в Брюсселе, пишет DW

"Сохраняя приверженность двовекторной политике, НАТО обеспокоено предрасположенностью России к дестабилизирующей поведения в евроатлантическом регионе и за его пределами", - сказал он в режиме видеоконференции. 

По словам Столтенберга, "агрессивные действия России в Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик" негативно сказываются на международной безопасности. 

Однако, Североатлантический альянс "продолжает использовать Совет НАТО-Россия как платформу для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая при этом над повышением уровня прозрачности и предсказуемости", указал он. 

Йенс Столтенберг отметил, что одним из приоритетов Альянса является противодействие гибридным угрозам в отношении стран-союзниц по НАТО.


"Союзники готовы защищать друг друга от гибридных атак в рамках коллективной обороны, признавая при этом, что основная ответственность за действия в ответ на гибридные атаки лежит на стране, которая подверглась нападению", - сказал он. 

Генсек добавил, что НАТО продолжает разрабатывать стратегии борьбы с гибридными угрозами "путем повышения устойчивости, улучшения разведывательных данных и раннего предупреждения, усиления кибернетической защиты и работы с партнерами и другими международными организациями".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru