



По сообщениям телеграмм-канала «Правовой инициативы», в Советском РУВД сообщили, что Николай Дедок был задержан Московским РУВД якобы за графити на стенах общежитий.





Созданный телеграмм-канал Дедка призывал:





1. Делиться советами, поддержкой и информацией.





2. Организовывать взаимопомощь: антисептики, еда, транспорт, средства гигиены, медикаменты и пр.





3. Заботиться о тех, кому нужна забота.





... и вместе думать над тем, как ещё мы можно помочь друг другу там, где этого не делает государство.

Николай Дедок помещен в ИВС.