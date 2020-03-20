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В Беларуси задержали автора телеграмм-канала о помощи во время пандемии

В Минске задержали активиста Николая Дедка, автора телеграмм-канала взаимопомощи белорусов во время пандемии коронавируса.

О задержании написали в личном телеграмм-канале анархиста, передает «Радыё Свабода».

По сообщениям телеграмм-канала «Правовой инициативы», в Советском РУВД сообщили, что Николай Дедок был задержан Московским РУВД якобы за графити на стенах общежитий. 

Созданный телеграмм-канал Дедка призывал:

1. Делиться советами, поддержкой и информацией.

2. Организовывать взаимопомощь: антисептики, еда, транспорт, средства гигиены, медикаменты и пр.

3. Заботиться о тех, кому нужна забота.

... и вместе думать над тем, как ещё мы можно помочь друг другу там, где этого не делает государство.

Николай Дедок помещен в ИВС.
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