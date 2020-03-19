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Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат

Князь Монако стал первым заразившимся коронавирусом главой государства

Состояние здоровья Альбера II «не внушает опасений». 

Альбер II (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат. Об этом сообщает RTL со ссылкой на официальное заявление княжеского дворца.

В сообщении отмечается, что здоровье князя «не внушает опасений».

«За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками».

Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала.
РБК
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