Жириновский в ответ на анекдот предложил Лукашенко выпить

«Дорогой Александр Григорьевич! Я бывал в Беларуси неоднократно, мы с вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу — придется две недели сидеть на карантине, — я предлагаю вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области», — обратился Жириновский к Лукашенко.





По словам лидера фракции, губернатор Смоленской области Алексей Островский, будучи членом его партии, накроет им стол и предоставит возможность выпить «за здоровье русских и белорусов». «А если надо, то там же и баньку организуем — русско-белорусскую. До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич», — заключил Жириновский.





Анекдот о лидере ЛДПР Лукашенко рассказал ранее во время заседания, созванного из-за эпидемиологической ситуации в Беларуси. «Приходит [Жириновский] домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!"» — сказал Лукашенко.









Ранее в Минздраве сообщили, что ношение масок здоровыми людьми в целях защиты от коронавируса бесполезно, в отличие от респираторов. «Тот ажиотаж, который сегодня наблюдается с масками, он совершенно не обоснован», — заключил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.





Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 52 человека. Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 199. В связи с распространением коронавируса во многих российских регионах, а также в Москве введен режим повышенной готовности. В столице приняты наиболее жесткие меры: на три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.



