Главный переговорщик ЕС по Brexit Барнье заразился коронавирусом
«Чувствую себя хорошо, настроение тоже хорошее. Я следую всем инструкциям, так же, как и моя команда. Мое послание адресовано всем, кого затронула эта проблема и кто оказался в изоляции: вместе мы победим», — написал Барнье.
По состоянию на четверг, 19 марта, в мире зафиксировано 206 226 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний имени Роберта Коха считает, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, пишет nv.ua
18:59 19/03/2020
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