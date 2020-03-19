Главный переговорщик ЕС по Brexit Барнье заразился коронавирусом

«Чувствую себя хорошо, настроение тоже хорошее. Я следую всем инструкциям, так же, как и моя команда. Мое послание адресовано всем, кого затронула эта проблема и кто оказался в изоляции: вместе мы победим», — написал Барнье.