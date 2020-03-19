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Жириновский ответил Лукашенко

Жириновский предложил Лукашенко встретиться на белорусско-российской границе и выпить по 50 грамм зубровки.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко во время совещания по коронавирусу  рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском и водке, как средстве профилактики заражения.


Жириновский ответил ему в своем телеграм-канале:

"Дорогой Александр Григорьевич! 

Я бывал в Беларуси неоднократно, мы с Вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что Вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 2 недели сидеть на карантине – я предлагаю Вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области. 

Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с Вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем – русско-белорусскую.

До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!"
"Белорусский партизан"
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