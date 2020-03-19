Утром 19 марта его авторы опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Совета министров РФ Михаилу Мишустину. От имени “граждан Республики Беларусь и Российской Федерации, проживающих в РБ” они просят руководство России о спасении от коронавируса. Фактически россиян зовут навести порядок в Беларуси.





“Учитывая, что Республика Беларусь в критический момент своей истории осталась без адекватного и ответственного руководства, просим российские власти принять экстренные меры для обеспечения безопасности Союзного государства, его внешних границ, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на всей территории Союзного государства”, — пишут авторы канала.





Коронавирус как предлог

Вот список претензий “БелоРусского диалога”, которые должны убедить Путина защитить белорусов от самих себя:





— Александр Лукашенко “утратил связь с реальностью”;





— по его вине оказалась закрыта российско-белорусская граница;





— руководство Беларуси не принимает совместные с Россией меры по противодействию коронавирусной инфекции;





— МИД Беларуси “демонстративно устранился” от эвакуации белорусских граждан, оказавшихся за пределами страны;





— население Беларуси паникует и скупает продукты и лекарства;





— система здравоохранения Беларуси не готова к эпидемии коронавируса: статистика “сомнительна”, “доступ к медицинским тестам для населения закрыт”.





Часть заявлений недоказуема, часть попросту не имеет отношения к действительности. Однако на человека, не склонного к проверке фактов, они произведут ужасающее пропагандистское воздействие. Тем более что в последние дни встречались и другие тексты о том, как всё плохо в Беларуси с противодействием коронавирусу. А ложь, повторённая тысячу раз, как известно, может стать правдой.









Что точно не точно

Белорусско-российская граница оказалась закрыта не по вине Лукашенко — наоборот, он публично высказывался против этого решения, принятого в Кремле.





Белорусские дипломаты помогают гражданам страны возвращаться на родину. Это получается не всегда: белорусы, застрявшие в Перу, уже абсолютно точно останутся там на 14-дневный карантин.





Но часть проблем для белорусских граждан создают именно россияне, которых теперь “БелоРусский диалог” призывает на выручку. На днях российские авиалинии отказались взять на борт больше 20 белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки. Самолёт улетел, а люди остались в аэропорту. А позже и вовсе на улице. Теперь это проблема белорусского МИДа.





Панику в белорусских магазинах можно увидеть разве что из России. Пустые полки — редкость даже в гипермаркетах с большим потоком покупателей. В маленьких магазинах — никакого дефицита.





В статистике белорусского Минздрава действительно многие сомневаются. Но если бы положение с коронавирусом в Беларуси было критическим, соцсети уже были бы заполнены роликами с падающими на улицах людьми и свидетельствами тех, чьи родственники умирают в больницах от пневмонии.





Ничего подобного не наблюдается. Что касается доступа к тестам на коронавирус — сегодня их нет в свободном доступе ни в одной стране мира. Тесты проводятся централизованно. Разница лишь в том, что в одних странах их проводят сотни, а в других — десятки тысяч.





Почему важно реагировать на такие вбросы

Желание вмешаться во внутреннюю политику других государств российские идеологи часто обосновывают стремлением защитить своих граждан, проживающих за рубежом.





“Защита русскоязычного населения” использовалась как аргумент в пропагандистских кампаниях, сопровождавших аннексию Крыма и конфликт на юго-востоке Украины. Теперь кто-то под предлогом коронавируса очень хочет разыграть крымский сценарий в Беларуси.





Авторы телеграм-канала “БелоРусский диалог” призывают белорусов “проявлять бдительность, не допускать паники и оказывать друг другу всестороннюю поддержку и помощь”. “В наших силах сохранить мир, защитить население и не дать вспыхнуть пожару на белорусской земле!” — заявляют они, разжигая собственный маленький пожар.









Кто за всем этим стоит

В начале марта исследовательская лаборатория DFRLab, работающая на базе аналитического центра Atlantic Council, назвала “БелоРусский диалог” в числе восьми пророссийских телеграм-каналов, которые занимаются распространением дезинформации. Эти каналы пропагандируют углубление интеграции Беларуси и России, параллельно критикуя белорусские власти.





В январе 2016 года в Москве проходила конференция о будущем Беларуси и России, которая так и называлась: "БелоРусский диалог". Лого конференции — отражённая по горизонтали красная буква B и стоящая к ней вплотную синяя буква R — совпадает с логотипом телеграм-канала “БелоРусский диалог”.









Конференция проходила в Высшей школе экономики, а одним из её основных организаторов был Андрей Суздальцев — политолог, учёный секретарь факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и давний критик Александра Лукашенко.