Лев Марголин: Страх иногда побеждает
Лев Марголин — один из самых авторитетных членов политсовета Объединенной гражданской партии.
И один из самых искренних. С ним можно не соглашаться, можно спорить, но никогда нет сомнений, что Лев Федорович говорит то, что думает...
И поскольку он один из руководителей оппозиционной партии, то разговор наш именно об этом — роли и месте белорусской оппозиции в нынешней жизни.
— На ваш взгляд, почему на протестные мероприятия сейчас собирается на порядок меньше людей, чем раньше?
— Скажем так: раньше в дееспособном возрасте были люди, которые помнили начало 90-х, вкусили воздух свободы и требовали вернуть хотя бы этот вкус. Сейчас у этих людей появилась усталость.
И мы это видим по нашим активистам. Люди, которым уже «за пятьдесят», хорошо понимают, что при смене власти уже не будут в первых рядах занимающих высокие должности реформаторов.
И вообще — многие задумываются над тем, доживут они в добром здравии или нет до тех времен, когда это произойдет.
К тому же, не факт, что вслед за Лукашенко придет Лебедько или Козлов. Может случиться «Лукашенко номер два», только с другой фамилией. Возможен, наверное, какой-нибудь Румас или Макей. Но опять же не факт, что они вернут демократию в полном объеме. Какие-то изменения произойдут, но ничего глубинного не будет.
— А азербайджанский вариант у нас возможен? Не сменит ли сын отца?
— Чтобы он произошел, надо иметь такого сына, какой был у Гейдара Алиева…
Папа, конечно может подтолкнуть и сделать своим наследником одного из старших сыновей, но я очень сомневаюсь, что кто-то из них удержится на этом посту.
Прежде всего потому, что они жили в тепличных условиях и не знают, что такое настоящая борьба за власть. Что такое интриги, хитрость, нечеловеческое чутье, которым на самом деле обладает Лукашенко-старший...
Возможен также казахский вариант в белорусском исполнении, когда за спиной у номинального руководителя страны будет стоять реальный, но лично я в этом сильно сомневаюсь. Прежде всего потому, что истощается ресурс.
Нынешнее время отличается от 2000 года или экономически благополучного 2010-го в первую очередь тем, что сейчас нет того, что было тогда.
А ресурса было два.
В 90-е годы Лукашенко оседлал тему наведения порядка. И он действительно его навел быстрее, чем это сделали в России. Белорусские предприятия воспрянули. Наши трактора, МАЗы, БелАЗы, наши холодильники, телевизоры валом пошли на российский рынок.
Второй ресурс — российские подарки в виде дешевых энергоносителей.
Сегодня нет ни одного, ни второго.
— Насчет «усталости» старшего поколения оппозиционеров все понятно. Но в их рядах ведь есть и молодежь?
— Начнем с того, что подавляющая часть населения выходит на улицы не тогда, когда ее туда зовут, а когда нет другого выхода. Людей должно допечь. Причем посильнее, чем в той же Европе.
В Европе выход на улицу человеку ничем не грозит, а у нас постоянно проходят показательные «порки».
Буквально днями один знакомый рассказывал, что уже долгое время не может устроиться на работу. Раньше он работал в метро. Теперь, когда устраивается на другую работу, обязательно спрашивают, почему оттуда ушел. Звонят в метро и слышат: «Он же преступник. Он в оппозиции».
В итоге — нигде не берут.
Другие это видят и боятся, поэтому надо что-то такое знать, чтобы страх исчез.
— С властью все понятно. А какие ошибки были у ее противников? Что они делали не так?
— Ошибки, как известно, бывают у всех, но я не уверен в том, что нами была допущена некая судьбоносная оплошность. То есть такая ошибка, что если бы мы ее не совершили, все было бы по-другому. Даже в тех странах, где людям приходится переходить на «подножный корм», страх иногда побеждает все остальное.
В отличие от той же Северной Кореи у нас открыты двери для выезда за рубеж. Как-то в одной неформальной компании мы выясняли, чьи дети уехали жить за границу. Выяснилось, что из пяти семей только у одной нашей собеседницы дети живут в Беларуси.
То есть выбор остаться или «свалить», есть у каждого. Другое дело, что останутся только активисты БРСМ или те, кто не может этого сделать в силу неких обстоятельств.
Меня всегда удивляли случаи жутких самоубийств, когда, например, мать двоих детей прыгает от безысходности с 12-го этажа, но не идет на площадь с плакатом…
Казалось бы, чего проще, если тебя власть замордовала, написать это на бумаге и выйти к районной (не обязательно к президентской) администрации. Ну, посадят тебя на 15 суток или дадут штраф… Но, может, завтра таких, как ты, будут десятки.
— Может, она не хочет идти в оппозицию?
— Так ведь этого никто и не требует — идти в оппозицию. Вопрос в другом: почему она готова расстаться с жизнью (иногда не только своей, но и детей), а не протестовать?
— Среди тех, кто поддерживает власть, все циники?
— Их хватает в любое время.
Но есть и те, кто искренне верит всему, что им говорят.
В 2010 году меня вызывали на допрос в КГБ. Следователь был прикомандированным из Витебска. Так вот, он на самом деле думал, что на Западе гей-парады проходят чуть ли не через день, что люди там умирают от голода и т.д. При этом сам он никогда не был за границей.
Вот вам и «элита»… Он искренне не понимал, чего нам не сидится дома.
Так что нынешняя власть одновременно опирается и на цинизм, и на ужасную дремучесть людей.
Александр Томкович, sn-plus.com
16:58 19/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение