Лев Марголин: Страх иногда побеждает

И один из самых искренних. С ним можно не соглашаться, можно спорить, но никогда нет сомнений, что Лев Федорович говорит то, что думает...





И поскольку он один из руководителей оппозиционной партии, то разговор наш именно об этом — роли и месте белорусской оппозиции в нынешней жизни.





— На ваш взгляд, почему на протестные мероприятия сейчас собирается на порядок меньше людей, чем раньше?





— Скажем так: раньше в дееспособном возрасте были люди, которые помнили начало 90-х, вкусили воздух свободы и требовали вернуть хотя бы этот вкус. Сейчас у этих людей появилась усталость.





И мы это видим по нашим активистам. Люди, которым уже «за пятьдесят», хорошо понимают, что при смене власти уже не будут в первых рядах занимающих высокие должности реформаторов.





И вообще — многие задумываются над тем, доживут они в добром здравии или нет до тех времен, когда это произойдет.





К тому же, не факт, что вслед за Лукашенко придет Лебедько или Козлов. Может случиться «Лукашенко номер два», только с другой фамилией. Возможен, наверное, какой-нибудь Румас или Макей. Но опять же не факт, что они вернут демократию в полном объеме. Какие-то изменения произойдут, но ничего глубинного не будет.





— А азербайджанский вариант у нас возможен? Не сменит ли сын отца?





— Чтобы он произошел, надо иметь такого сына, какой был у Гейдара Алиева…





Папа, конечно может подтолкнуть и сделать своим наследником одного из старших сыновей, но я очень сомневаюсь, что кто-то из них удержится на этом посту.





Прежде всего потому, что они жили в тепличных условиях и не знают, что такое настоящая борьба за власть. Что такое интриги, хитрость, нечеловеческое чутье, которым на самом деле обладает Лукашенко-старший...





Возможен также казахский вариант в белорусском исполнении, когда за спиной у номинального руководителя страны будет стоять реальный, но лично я в этом сильно сомневаюсь. Прежде всего потому, что истощается ресурс.





Нынешнее время отличается от 2000 года или экономически благополучного 2010-го в первую очередь тем, что сейчас нет того, что было тогда.





А ресурса было два.





В 90-е годы Лукашенко оседлал тему наведения порядка. И он действительно его навел быстрее, чем это сделали в России. Белорусские предприятия воспрянули. Наши трактора, МАЗы, БелАЗы, наши холодильники, телевизоры валом пошли на российский рынок.





Второй ресурс — российские подарки в виде дешевых энергоносителей.





Сегодня нет ни одного, ни второго.









— Насчет «усталости» старшего поколения оппозиционеров все понятно. Но в их рядах ведь есть и молодежь?





— Начнем с того, что подавляющая часть населения выходит на улицы не тогда, когда ее туда зовут, а когда нет другого выхода. Людей должно допечь. Причем посильнее, чем в той же Европе.





В Европе выход на улицу человеку ничем не грозит, а у нас постоянно проходят показательные «порки».





Буквально днями один знакомый рассказывал, что уже долгое время не может устроиться на работу. Раньше он работал в метро. Теперь, когда устраивается на другую работу, обязательно спрашивают, почему оттуда ушел. Звонят в метро и слышат: «Он же преступник. Он в оппозиции».





В итоге — нигде не берут.





Другие это видят и боятся, поэтому надо что-то такое знать, чтобы страх исчез.





— С властью все понятно. А какие ошибки были у ее противников? Что они делали не так?





— Ошибки, как известно, бывают у всех, но я не уверен в том, что нами была допущена некая судьбоносная оплошность. То есть такая ошибка, что если бы мы ее не совершили, все было бы по-другому. Даже в тех странах, где людям приходится переходить на «подножный корм», страх иногда побеждает все остальное.





В отличие от той же Северной Кореи у нас открыты двери для выезда за рубеж. Как-то в одной неформальной компании мы выясняли, чьи дети уехали жить за границу. Выяснилось, что из пяти семей только у одной нашей собеседницы дети живут в Беларуси.





То есть выбор остаться или «свалить», есть у каждого. Другое дело, что останутся только активисты БРСМ или те, кто не может этого сделать в силу неких обстоятельств.





Меня всегда удивляли случаи жутких самоубийств, когда, например, мать двоих детей прыгает от безысходности с 12-го этажа, но не идет на площадь с плакатом…





Казалось бы, чего проще, если тебя власть замордовала, написать это на бумаге и выйти к районной (не обязательно к президентской) администрации. Ну, посадят тебя на 15 суток или дадут штраф… Но, может, завтра таких, как ты, будут десятки.





— Может, она не хочет идти в оппозицию?





— Так ведь этого никто и не требует — идти в оппозицию. Вопрос в другом: почему она готова расстаться с жизнью (иногда не только своей, но и детей), а не протестовать?





— Среди тех, кто поддерживает власть, все циники?





— Их хватает в любое время.





Но есть и те, кто искренне верит всему, что им говорят.





В 2010 году меня вызывали на допрос в КГБ. Следователь был прикомандированным из Витебска. Так вот, он на самом деле думал, что на Западе гей-парады проходят чуть ли не через день, что люди там умирают от голода и т.д. При этом сам он никогда не был за границей.









Вот вам и «элита»… Он искренне не понимал, чего нам не сидится дома.





Так что нынешняя власть одновременно опирается и на цинизм, и на ужасную дремучесть людей.