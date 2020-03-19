Черечень не понял Северинца

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил глава партии «Грамада», претендент в кандидаты на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года Сергей Черечень.





По его словам, у правоцентристской коалиции изначально было мало шансов на победу на выборах 2020-го года.





«Нельзя справиться с системой, работая по схеме "лебедь, рак и щука"», - пояснил политик. В то же время Черечень уверен, что Северенцу нельзя было выходить из праймериз.





«Они взяли хороший информационный старт, и нужно было стоять до конца. Было понятно, что система будет давить, и в данном случае нужно штурмить по контрмерам», - добавил он.





В качестве примера лидер партии «Грамада» привел отмену голосования на местах, переход на голосование в Сети и финальное голосование актива.





«Когда ты не чувствуешь ответственность за работу коллектива - результат предсказуем», - подытожил он.





Напомним, что сам Черечень намерен баллотироваться на президентских выборах, но в праймериз не участвует