Проблема с новым вирусом состоит в том, что чрезвычайно сложно предсказать, как он себя поведет в будущем. Исследования показывают что COVID-19 одновременно мутирует в двух противоположных направлениях – в менее (подтип S) и более агрессивную (подтип L) форму.





Пока что главная эпидемиологическая угроза связана с его стремительным распространением, атакой на людей среднего и старшего возраста с хроническими заболеваниями, и в целом с возрастающим давлением на систему здравоохранения.





По состоянию на утро 19 марта число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире достигло 218.743. Выздоровели 84.113 пациентов. Умерли 8.810 человек.





Поэтому ряд государств, чтобы не испытывать судьбу, приняли жесткие меры, взяв за образец Китай, который довольно эффективно подавил эпидемию (по крайней мере, на данном этапе). Однако Беларусь поступила иначе.









Арсений Сивицкий. – Поэтому власть считает необходимым демонстрировать определенный уровень стабильности и хотя бы минимальные положительные результаты в экономике. В условиях введения чрезвычайного положения и массовых карантинных мероприятий это невозможно. – Мы не идем по китайскому пути, поскольку де-факто началась президентская кампания. Судя по всему, принято решение, во что бы то ни стало провести выборы летом, – рассказывает « Салідарнасці » руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований. – Поэтому власть считает необходимым демонстрировать определенный уровень стабильности и хотя бы минимальные положительные результаты в экономике. В условиях введения чрезвычайного положения и массовых карантинных мероприятий это невозможно.





По мнению эксперта, белорусские власти исходят из того, что их легитимность базируется на имитационном демократическом процессе, то есть формальном соответствии процедурам, и рейтинге главы государства. Отчасти так оно и есть в обычных условиях. Но в чрезвычайной ситуации источником легитимности является способность властей оперативно «потушить пожар».





И вот тут возникает вопрос: насколько белорусское руководство к этому готово?





– Не готово, – полагает Арсений Сивицкий. – При введении чрезвычайного положения потребуется перестройка практически во всех сферах жизни. Из-за этого риски для стабильности усиливаются в разы, не только политической, но прежде всего социально-экономической.





Складывается впечатление, что положение сейчас настолько хрупкое, что власти, не имея запаса прочности, просто опасаются совершать резкие телодвижения. Поэтому сделана, так сказать, «ставка на зеро» – на то, что ничего не случится: эпидемия обойдет Беларусь стороной. Тогда наша страна, даже несмотря на экономические проблемы, будет выглядеть очень неплохо на фоне апокалиптических картинок из других регионов мира.





Однако такой подход выглядит крайне рискованным.





– Расчеты показывают, что чем дольше мы откладываем введение карантина, тем масштабнее будет эпидемия, – говорит глава ЦСВИ. – Очень может быть, что момент, когда распространение коронавируса можно было хоть как-то контролировать, мы уже упустили.





Проблема заключается в масштабах нерегистрируемых, так называемых истинных случаев. Статистические модели показывают, что на 100 официально зарегистрированных случаев в китайском Ухане приходилось 1500 истинных заболевших, о которых власти не знали.





Всего через два дня официально заболевших уже было 400, но реально их было более 2500. Тогда же китайские власти приняли решение закрыть 11-миллионный город на карантин. Только после этого в совокупности с введением карантинов еще в 15 городах рост истинного числа заболевших остановился, а число новых случаев начало сокращаться.





Тактика белорусских властей сомнительна и с точки зрения политической рациональности. Сейчас такое время, когда лучше перестраховаться, чем потом пожинать плоды непринятых вовремя решений.





В первом случае в тебя никто не бросит камень. Плюс есть убедительный повод списать экономические проблемы на пандемию, в которой руководство Беларуси уж точно не виновато. Наконец, есть возможность протестировать государственную машину, здравоохранение, социальную систему, общество в целом на готовность действовать в чрезвычайных условиях.





Если же коронавирус даст в Беларуси представление итальянских масштабов, то это может привести к фатальным последствиям для властей. Но или они этого не понимают, или, наоборот, очень хорошо понимают, что карантинные меры сами по себе способны обрушить зыбкую стабильность.





Проблема заключается в том, что эта стабильность и так будет обрушена из-за «идеального шторма», в котором оказался весь мир. И Беларуси не удастся отсидеться, к сожалению. Это вопрос нескольких месяцев.





Поэтому самое время подумать, как жить в условиях нестабильности и подготовить программу действий, потому что бездействие будет иметь драматические последствия.









Речь идет о переводе общества, экономики и государства в режим чрезвычайного положения. А для этого нужны не только особые военные (оборонные), но и бизнес-планы. Бояться необходимо не самой нестабильности, а непонимания того, как с ней бороться.