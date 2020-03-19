А главными событиями там были посевная и нефтяные вопросы. А сегодня утром этой темы вообще не было на повестке дня некоторых телеканалов, выяснило радио Свабода





18 марта стало известно об увеличении зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси. Их стало не менее 51. Однако распространение заболевания в Беларуси и пандемия в мире не стали главными темами на государственном телевидении.





Мы посмотрели, как и о чем рассказывают на БТ в главных новостных выпусках среды.





«Беларусь-1»

Первый сюжет - о посевной в Беларуси. Он длился 6 минут. Потом сюжет о ситуации на рынке нефти в мире. После 10-й минуты - тема коронавируса.





СТВ

На СТВ первым был сюжет о прямой линии Натальи Кочановой - председателя Совета республики. Потом - назначение нового министра сельского хозяйства. Третий сюжет - о трудностях с возвращением белорусов из-за границы по причине «сложной эпидемиологической ситуации», без упоминания коронавируса. Четвертая новость на 8-й минуте - о коронавирусе в Беларуси.







ОНТ

Этот телеканал раньше других упомянул о коронавирусе в Беларуси - на 3-й минуте. Однако первый сюжет был о нефти и совещание Лукашенко по проблемам нефтехимической отрасли.





А вот, например, какие темы в хронологическом порядке освещались в сегодняшнем выпуске (19 марта) «Наших новостей» на ОНТ в 11.00:





1. Землетрясение в Юте

2. Прямая линия в департаменте Минспорта (но ни слова о каранавирус. - РС)

3. Соглашение между Еврокомиссией и Великой Британией после Брэкзыту

4. В Бобруйске сгорел автобус

5. Посевная в южных регионах Беларуси

6. Звезды эстрады прошли тест-драйв на службу МЧС

7. Кубок президента в хоккее

8. Чемпионат по гандболу среди женщин

9. Начало чемпионата Беларуси в футболе

10. Закрытие теннисных соревнований в мире