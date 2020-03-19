Павел Усов: Лукашенко не готов к разрыву с Россией

Лукашенко обвинил Россию в сокрытии реальной ситуации с коронавирусом. Произошло это на встрече белорусского руководителя с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым. Хотя речь шла больше о закрытой границе, нежели о COVID-19.





Доктор политических наук Павел Усов назвал обмен обвинениями между Минском и Москвой "коронавирусной войной". Почему?





- Какой смысл вы вкладываете в понятие «коронавирусная война» между Минском и Москвой? Понятное дело, сначала Лукашенко обвинил Кремль в «завирусовании», затем прилетела ответка из белокаменной. Но речь идет не только об этом?





- Это рост двустороннего недоверия и взаимных обвинений. Лукашенко фактически обвинил Москву не только в неспособности противостоять коронавирусу, но и в подрыве основ "союзного государства". Последнее выразилось в закрытии Россией границы с Беларусью, которая фактически не функционировала с 1996 года.





В данном случае, такие шаги, конечно, стоит рассматривать с пользой для белорусского государственного суверенитета. Хотя, по-видимому, для Лукашенко это не имеет особого значения, так как он свел статус Беларуси до субъекта России. Он заявил, что закрыть границы с Беларусью, это тоже самое, что установить границы с Кавказом или Дальним Востоком.





Очевидно очень сильное напряжение в отношениях между Минском и Москвой, оно затрагивает не только официальный уровень, но переместилось в телеграм-каналы, где развернулись целые информативные баталии. Однако благодаря этим конфликтам население по крайней мере получает косвенное подтверждение тому, что эпидемиологическая ситуация в странах крайне сложная.





- Лукашенко крайне болезненно воспринял закрытие границы с российской стороны. То есть, стандартную процедуру, которую задействовали все соседи. Все движется курсом установления реальной границы?





- Закрытие границ Лукашенко воспринимает как элемент экономического давления, как продолжение экономической войны, что для него кажется катастрофой.





Возможно, что, используя вирус и общую нервную обстановку, Россия пытается углубить кризисные явления в Беларуси с тем, чтобы после вернуться к вопросам "интеграции". В свою очередь, для Минска, это хорошая возможность начать процесс дезинтегрирования "союзного государства".





- Возмущение и угрозы свидетельствуют о бессилии. Коронавирус беспокоит Лукашенко меньше всего: 100 грамм водки, баня и трактора. Но перед чем бессилие?





- Мы видим, что коронавирус и обвал цен на нефть серьезным образом отразились на экономической ситуации в стране. Беларусь на пороге экономической катастрофы. Внутренних резервов нет, как и нет возможности рассчитывать на помощь извне.





В подобных кризисных ситуациях основной опорой была Россия, но сегодня очевидно, что Москва привяжет свою помощь к конкретным геополитическим уступкам со стороны Лукашенко. Действительно, это удобный момент для Кремля начать, в скором времени, новое наступление на Беларусь.









- На фоне коронавирусной перепалки всплыли тайны 31-й дорожной карты. Молчание официального Минска о сути дорожной карты можно квалифицировать как ложь. К каким последствиям для двусторонних отношений может обернуться эта новость?





- Информация о 31 дорожной карте появилась еще в конце 2019 года. Ее детали озвучил тогдашний премьер России Дмитрий Медведев. Тогда же Россия поставила конкретные условия, что дальнейшие вопросы по ценам нефти и газа будут зависеть от реализации Программы действий по углублению интеграции.





Заявления Медведева и последние публикации российских СМИ показывают, что дальнейшие действия Москвы по отношению к Беларуси будут разворачиваться в рамках 31-й интеграционной карты.





Что касается официального Минска, то определенная реакция была. Она прозвучала в заявлении министра иностранных дел Владимира Макея, который сказал, что с учетом того, что интеграция предусматривает создание политической надстройки, дальнейшее обсуждение и разработка дорожных карт не имеют смысла.





Однако вряд ли белорусское государство готово к окончательному разрыву с Россией, слишком уязвимой остается экономика страны, а правящие элиты психологически не в состоянии принять такое решение.



