



Изначально под петицией поставили свои подписи 120 российских юристов, правозащитников, экспертов и представителей демократической оппозиции.





Изменения в Конституцию "усиливают и без того мощную вертикаль власти недемократического характера", "способствуют дальнейшей изоляции страны от демократической Европы", указано в документе.





Поправки, по оценке авторов обращения, ставят крест на принципе сменяемости власти из-за обнуления президентских сроков. Сама же процедура их принятия "не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам проведения плебисцитов".





Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе сам президент Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием – хотя действующая Конституция не предусматривает этого.









При рассмотрении в Госдуме законопроекта о поправках к Конституции была добавлена норма о так называемом обнулении президентских сроков. Она позволит Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году и при условии победы на выборах он сможет оставаться президентом ещё на два срока, до 2036 года.





Эту норму, так и ряд других поправок критиковали представители оппозиции, общественные деятели, юристы. Они заявляют, что поправки противоречат основным положениям Конституции. Конституционный суд, однако, таких противоречий не усмотрел.





В российских городах продолжаются протестные акции. Периодически их участников жестко задерживает полиция.