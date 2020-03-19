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Более 100 тысяч россиян подписали обращение в Совет Европы из-за Конституции

Более ста тысяч человек поддержали обращение в Совет Европы с просьбой провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции России и того, как они принимаются.


Изначально под петицией поставили свои подписи 120 российских юристов, правозащитников, экспертов и представителей демократической оппозиции.

Изменения в Конституцию "усиливают и без того мощную вертикаль власти недемократического характера", "способствуют дальнейшей изоляции страны от демократической Европы", указано в документе. 

Поправки, по оценке авторов обращения, ставят крест на принципе сменяемости власти из-за обнуления президентских сроков. Сама же процедура их принятия "не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам проведения плебисцитов".

Внесение в Конституцию поправок инициировал в январе сам президент Путин. Тогда же он заявил, что они должны быть одобрены не только парламентом, но и всенародным голосованием – хотя действующая Конституция не предусматривает этого.


При рассмотрении в Госдуме законопроекта о поправках к Конституции была добавлена норма о так называемом обнулении президентских сроков. Она позволит Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году и при условии победы на выборах он сможет оставаться президентом ещё на два срока, до 2036 года.

Эту норму, так и ряд других поправок критиковали представители оппозиции, общественные деятели, юристы. Они заявляют, что поправки противоречат основным положениям Конституции. Конституционный суд, однако, таких противоречий не усмотрел.

В российских городах продолжаются протестные акции. Периодически их участников жестко задерживает полиция.
Источник: svoboda.org
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