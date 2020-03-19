К такому выводу приходит политобозреватель Артем Шрайбман, анализируя сложившуюся в стране ситуацию накануне президентской кампании.





Все толковые белорусские экономисты сейчас не дают прогнозов не потому, что не знают, будет кризис или нет, а потому что не могут оценить, насколько он будет глубоким.





Друг на друг накладываются спад экономической активности в стране из-за вируса, обрушение цен на нефть, замедление экономик на наших рынках сбыта (то есть складские запасы), девальвация рубля.





У нас загруженные на 50% НПЗ и проблемы со сбытом калия, то есть недополучение валюты в страну. Это путь к проблемам с выплатой внешнего долга. А дальше слово на букву Д. Те, кто жил в 98-м, помнят, о чем я.





Я не могу представить себе, что власть выберет какие-то другие методы работы с недовольством в этот период, кроме репрессий. В принципе это уже идет: жесткие выборы 2019-го, замглавы КГБ в администрации президента, десятки тысяч долларов штрафов после декабрьских протестов, срок анархистам.





Причем под первый удар попадут не Статкевич-Северинец, а оппозиционные видеоблоггеры - новый феномен белорусской протестной политики. Это Тихановский, Мозгон, Паук, Шэры Кот, Петрухин, Кабанов и другие.





На другом фронте проблемы - если начнутся смерти от вируса, все повесят их на нерешительную реакцию властей и лично президента. Причем вне зависимости от того, будет ли в этом справедливое зерно. Я, например, понятия не имею, как должна себя вести власть в этой ситуации с точки зрения карантинов и закрытия всего и вся.





Но и люди - не эпидемиологи. Зато люди видят, что, пока все соседи закрывают границы и школы, мы пошли своим путем. Значит в первых действительно серьезных проблемах и виновны в массовом сознании будут те, кто выбрал этот свой путь.





власть играет в очень опасную игру. Она заходит на новую территорию народного недовольства. Это уже не дефицит валюты или гречки, это чернобыльский инстинкт: они от нас что-то скрывают, им все равно, а мы из-за этого умираем. В этом смысле прав старина Астапеня









Знаете кому сейчас сложнее всего? Главному идеологу Андрею Кунцевичу или кого там привлекут писать программу на выборы АГЛ. Попробуй накреативь надежду народу, когда все летит из рук. Кстати, в первый раз такое перед президентской кампанией.





Ставлю, что на выходе родят что-то типа "сохранить страну в сложный час", а вся кампания пройдет под рассказы про шторм и коней, которых не меняют на переправе.





Меня не покидает чувство, что мы в глубокой осени нашего хрустального авторитарного сосуда.





Не факт, что дальше будет лучше. Но факт, что не будет как раньше.