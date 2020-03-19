"Мы в глубокой осени нашего хрустального авторитарного сосуда"
В Беларуси зреет волна недовольства, которая, в случае начала смертей от коронавируса может "выстрелить" непредсказуемыми действиями людей, на что власть не в состоянии ответить ничем иным, как массовыми репрессиями.
К такому выводу приходит политобозреватель Артем Шрайбман, анализируя сложившуюся в стране ситуацию накануне президентской кампании.
Все толковые белорусские экономисты сейчас не дают прогнозов не потому, что не знают, будет кризис или нет, а потому что не могут оценить, насколько он будет глубоким.
Друг на друг накладываются спад экономической активности в стране из-за вируса, обрушение цен на нефть, замедление экономик на наших рынках сбыта (то есть складские запасы), девальвация рубля.
У нас загруженные на 50% НПЗ и проблемы со сбытом калия, то есть недополучение валюты в страну. Это путь к проблемам с выплатой внешнего долга. А дальше слово на букву Д. Те, кто жил в 98-м, помнят, о чем я.
Я не могу представить себе, что власть выберет какие-то другие методы работы с недовольством в этот период, кроме репрессий. В принципе это уже идет: жесткие выборы 2019-го, замглавы КГБ в администрации президента, десятки тысяч долларов штрафов после декабрьских протестов, срок анархистам.
Причем под первый удар попадут не Статкевич-Северинец, а оппозиционные видеоблоггеры - новый феномен белорусской протестной политики. Это Тихановский, Мозгон, Паук, Шэры Кот, Петрухин, Кабанов и другие.
На другом фронте проблемы - если начнутся смерти от вируса, все повесят их на нерешительную реакцию властей и лично президента. Причем вне зависимости от того, будет ли в этом справедливое зерно. Я, например, понятия не имею, как должна себя вести власть в этой ситуации с точки зрения карантинов и закрытия всего и вся.
Но и люди - не эпидемиологи. Зато люди видят, что, пока все соседи закрывают границы и школы, мы пошли своим путем. Значит в первых действительно серьезных проблемах и виновны в массовом сознании будут те, кто выбрал этот свой путь.
В этом смысле прав старина Астапеня, власть играет в очень опасную игру. Она заходит на новую территорию народного недовольства. Это уже не дефицит валюты или гречки, это чернобыльский инстинкт: они от нас что-то скрывают, им все равно, а мы из-за этого умираем.
Знаете кому сейчас сложнее всего? Главному идеологу Андрею Кунцевичу или кого там привлекут писать программу на выборы АГЛ. Попробуй накреативь надежду народу, когда все летит из рук. Кстати, в первый раз такое перед президентской кампанией.
Ставлю, что на выходе родят что-то типа "сохранить страну в сложный час", а вся кампания пройдет под рассказы про шторм и коней, которых не меняют на переправе.
Меня не покидает чувство, что мы в глубокой осени нашего хрустального авторитарного сосуда.
Не факт, что дальше будет лучше. Но факт, что не будет как раньше.
11:52 19/03/2020
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