Тысяча смертей за сутки в мире! Лукашенко: Это психоз





Лукашенко сегодня обсуждает ситуацию с коронавирусом с главой Минздрава Владимиром Караником, руководителем Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.





Во время совещания он заявил: "Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило".





Напомним, на днях он предлагал в качестве рецепта от смертельно опасной инфекции... баню, водку и трактор.









Тем временем за минувшие сутки в мире только по официальным данным от коронавируса умерло около тысячи человек. На этом фоне заявления Лукашенко выглядят как мимум неадекватными ситуации.











