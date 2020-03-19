Тысяча смертей за сутки в мире! Лукашенко: Это психоз
Лукашенко на совещании по коронавирусу выдал очередные перлы
Лукашенко сегодня обсуждает ситуацию с коронавирусом с главой Минздрава Владимиром Караником, руководителем Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.
Во время совещания он заявил: "Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило".
Напомним, на днях он предлагал в качестве рецепта от смертельно опасной инфекции... баню, водку и трактор.
Тем временем за минувшие сутки в мире только по официальным данным от коронавируса умерло около тысячи человек. На этом фоне заявления Лукашенко выглядят как мимум неадекватными ситуации.
"Белорусский партизан"
11:38 19/03/2020
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