Министр здравоохранения Нидерландов потерял сознание во время обсуждения ситуации с коронавирусом
Глава МЗ Нидерландов потерял сознание перед своим выступлением на тему ситуации с коронавирусом
Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в парламента во время обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает Depo.ua.
Член правительства вышел к трибуне и готовился начать дискуссию. В этот момент он потерял сознание и упал.
Политики, находившиеся рядом, помогли коллеге встать на ноги. Брюинс отказался от предложенного ему кресла, сделал несколько глотков воды и начал выступление.
11:30 19/03/2020
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