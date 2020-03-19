Бруно Брюинс упал в парламента во время обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает Министр здравоохранения Нидерландовупал в парламента во время обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает Depo.ua.





Член правительства вышел к трибуне и готовился начать дискуссию. В этот момент он потерял сознание и упал.





Политики, находившиеся рядом, помогли коллеге встать на ноги. Брюинс отказался от предложенного ему кресла, сделал несколько глотков воды и начал выступление.







