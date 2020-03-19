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Министр здравоохранения Нидерландов потерял сознание во время обсуждения ситуации с коронавирусом

Глава МЗ Нидерландов потерял сознание перед своим выступлением на тему ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в парламента во время обсуждения ситуации с коронавирусом, сообщает Depo.ua.

Член правительства вышел к трибуне и готовился начать дискуссию. В этот момент он потерял сознание и упал.

Политики, находившиеся рядом, помогли коллеге встать на ноги. Брюинс отказался от предложенного ему кресла, сделал несколько глотков воды и начал выступление.
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